Repetindo o que aconteceu contra o Marrocos... Mbappé sobe às arquibancadas para ver uma torcedora do Paraguai

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, pediu desculpas a uma torcedora paraguaia antes do início da partida entre França e Paraguai, neste sábado à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O pedido de desculpas de Mbappé ocorreu depois que ele, sem querer, chutou uma bola na direção da torcedora durante o aquecimento, enquanto os jogadores da seleção francesa realizavam exercícios de finalização em preparação para a partida.

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O atacante do Real Madrid não hesitou e fez questão de subir às arquibancadas para pedir desculpas à torcedora e verificar se ela estava bem após o incidente.

Esta não é a primeira vez que Mbappé se envolve em um incidente desse tipo. Na Copa do Mundo de 2022, antes da partida das semifinais contra o Marrocos, um dos chutes do ex-jogador do Paris Saint-Germain atingiu um torcedor francês nas arquibancadas, e Mbappé foi até ele para verificar se estava tudo bem e pedir desculpas, segundo a rede francesa “RMC”.

Mbappé marcou seis gols desde o início da atual edição da Copa do Mundo e disputará contra o Paraguai sua 19ª partida na história de suas participações no torneio, continuando sua acirrada disputa pelo título de artilheiro, que conquistou na Copa do Mundo de 2022.

Os “Galo” avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória esmagadora sobre a Suécia (3 a 0) nas oitavas de final.