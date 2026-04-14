René van der Gijp revela: “Estou ouvindo de todos os lados que Erik ten Hag...”

Segundo René van der Gijp, o sucesso esportivo do AZ e do FC Twente tem um lado negativo. O Twente ainda pode terminar em segundo lugar na Eredivisie, mas, segundo Gijp, é justamente isso que está causando problemas na diretoria.

“O FC Twente e o AZ preferem não continuar com John van den Brom e Leeroy Echteld”, afirma a personalidade da televisão de óculos em um episódio do podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Ouvi de todos os lados que Erik ten Hag (o novo diretor técnico do FC Twente, red.) tinha até dez opções que ele preferia ter como treinador principal do FC Twente”, afirma Van der Gijp.

No entanto, o clube de Enschede anunciou recentemente a renovação do contrato de Van den Brom. “Desde o momento em que John chegou, estamos em segundo lugar na tabela”, reagiu Ten Hag na época nos canais do clube.

“Todos os modelos de dados também apontam para isso. Em alguns modelos, estamos ainda melhor classificados, chegamos até a ficar em primeiro lugar. Aí você vê que ele realmente trabalhou na equipe, trouxe tranquilidade e confiança. É disso que se trata.”

Segundo Van der Gijp, porém, o atual treinador principal não era, de forma alguma, a primeira escolha de Ten Hag. “Mas ele não pode demitir Van den Brom agora, é claro. Pelo mesmo preço, ele pode até chegar à Liga dos Campeões!”

Segundo Van der Gijp, o mesmo tipo de lógica se aplica ao AZ, onde Leeroy Echteld assumiu temporariamente o comando no lugar do demitido Maarten Martens. “Se Echteld ganhar a taça no domingo, não dá para mandá-lo embora”, afirma o analista. No próximo domingo, o NEC será o adversário na final da taça.