René van der Gijp revela conversa surpreendente com Dévy Rigaux, diretor do Feyenoord: "Ele me disse que..."

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No podcast KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp fez uma revelação surpreendente sobre os salários de jovens jogadores holandeses. Após uma conversa com Dévy Rigaux, diretor técnico do Feyenoord, ficou claro que a situação dos talentos da Bélgica é hoje bem mais favorável.

"Na verdade, podemos nos considerar sortudos pelo que nós, como um país pequeno, produzimos em termos de jogadores de futebol, não?", começa Van der Gijp, que discorda da grande onda de negatividade que, de vez em quando, cerca o futebol holandês.

"E a Bélgica também, não? Você sabe qual é o tamanho da Bélgica? E eles simplesmente passaram por cima dos italianos. É impressionante, não?", diz ele, referindo-se à vitória dos Diabos Vermelhos por 4 a 1 na Nations League no último domingo.

"Outro dia, conversei um pouco com Dévy Rigaux, diretor técnico do Feyenoord. Ele me disse que garotos de 15, 16 e 17 anos ganham mais na Bélgica do que na Holanda. É por isso que o Club Brugge consegue contratar alguém do Ajax ou do PSV sem dificuldade", revela Van der Gijp.

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Rigaux conhece bem o assunto, já que trabalhou no Club Brugge entre 2009 e 2026. Primeiro como treinador das categorias de base e, depois, em várias outras funções técnicas, inclusive como diretor técnico. No último verão europeu, transferiu-se para o Feyenoord, onde sucedeu Dennis te Kloese.

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"Mas eu fiquei pensando... Se o Ajax tivesse contratado apenas os melhores jogadores da Bélgica, teria tido um time de nível mundial!", diz Van der Gijp, entusiasmado com os talentos do país vizinho. "Sem croatas, sem sérvios..."

"Os belgas têm jogadores muito bons, inclusive agora. Têm jogadores do Milan que foram para lá ainda muito jovens."

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A ascensão do futebol belga também aparece no ranking de coeficientes. A Bélgica já ultrapassou a Holanda e amplia cada vez mais a vantagem. A recente vitória do Club Brugge sobre o PSV na Champions League é um exemplo disso.

A seleção também vem apresentando bons resultados. Sob o comando do técnico Mark van Bommel, a Bélgica garantiu vaga nas quartas de final da Nations League da Uefa. A seleção da Holanda deve se juntar a ela após a noite de segunda-feira. Só uma derrota para a Alemanha por nada menos que 14 gols de diferença ainda pode impedir isso.