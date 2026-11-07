René van der Gijp já viu o suficiente e tira uma conclusão sobre o Ajax

O Ajax conquistou uma expressiva vitória por 6 a 1 sobre o FC Midtjylland na noite de quinta-feira. A atuação convincente do time de Amsterdã também não passou despercebida por René van der Gijp, como ele afirmou no Vandaag Inside.

"Você não marca seis gols assim, do nada", começa Van der Gijp. "Podem dizer que o adversário estava com dez jogadores, mas, nessa situação, você não precisa mais jogar. Também pode colocar todo mundo na frente da própria área e deixar que eles tentem."

Van der Gijp elogia a maneira como o Ajax jogou até o último minuto na Dinamarca. A atuação o convenceu de que o clube está se recuperando.

"Vi o Ajax jogar algumas vezes agora, também em casa, e o time está mesmo voltando a crescer. Está realmente se aproximando de novo. Eu acharia isso muito legal. Poder acompanhar até a última rodada o que vai acontecer entre três times", diz ele, referindo-se à disputa pelo título com PSV e Feyenoord.

Contra o Midtjylland, tudo simplesmente deu certo para o Ajax. Inclusive para Marcos Leonardo, que marcou o sexto gol do time de Amsterdã no fim da partida.

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"Talvez aquele garoto também precisasse disso", diz Johan Derksen. "Ele ficou feliz!", responde Van der Gijp. "Fez o gol do 6 a 1, não precisava ficar tão feliz assim, haha."

Está claro que o Ajax vive um bom momento. Ainda assim, só será possível fazer um balanço realmente positivo das últimas semanas se o time vencer o FC Twente neste fim de semana. A partida na Grolsch Veste começa no domingo, às 14h30.