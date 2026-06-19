René van der Gijp critica as declarações de Cody Gakpo: “É melhor você ficar de boca fechada”

René van der Gijp e Johan Derksen criticam a atuação de Cody Gakpo diante da mídia, segundo afirmaram noprograma “Vandaag Inside Oranje”. O ponta declarou, na coletiva de imprensa de quarta-feira, que apoiava as decisões do técnico Ronald Koeman, para surpresa dos dois.

Derksen ressalta que Koeman perdeu o controle da partida contra o Japão por causa de “substituições absurdas, que não faziam sentido algum”. O jogador da seleção holandesa, porém, não concordou com isso.

“Nós o apoiamos e acreditamos que ele faz o que é melhor para a equipe”, disse Gakpo na coletiva de imprensa antes do confronto com a Suécia no próximo sábado. Derksen não entende nada dessa declaração.

“Sempre gosto quando os jogadores demonstram solidariedade com um técnico”, começa Derksen sua crítica. “Mas li hoje à tarde uma entrevista com Gakpo. Ele diz que, como grupo de jogadores, estavam totalmente de acordo com as substituições do técnico”, continua ele.

“Nesse caso, é melhor ficar de boca fechada”, acrescenta Van der Gijp, com o que Derksen concorda plenamente. Derksen vê, aliás, um papel importante para Virgil van Dijk, o capitão da Seleção Holandesa.

“Um capitão assim pode, de vez em quando — ele também nunca tem nada a dizer —, afirmar que discordam totalmente das substituições do técnico”, continua Derksen.

Van der Gijp cita um exemplo do passado: o Euro 2004, em Portugal. Naquela ocasião, Dick Advocaat substituiu Arjen Robben por Paul Bosvelt, uma substituição que também gerou uma enxurrada de críticas.

“Isso chegou a ser cobrado do próprio Advocaat em Portugal, pelos Robbens deste mundo. É melhor ficar de boca fechada. Você não vai dizer que, como grupo de jogadores, concordou plenamente com isso. Isso simplesmente não é verdade.”