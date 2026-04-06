René van der Gijp aponta o próximo passo ideal para Sven Mijnans: “Lá ele vai se tornar o grande nome!”

René van der Gijp acredita que Sven Mijnans está pronto para o próximo passo em sua carreira, segundo informou à KieftJansenEgmondGijp. O meio-campista está novamente a realizar uma temporada excelente no AZ e, segundo consta, já despertou o interesse de clubes da Itália e da Inglaterra.

“É claro que este ano temos uma final muito interessante”, antecipa Wim Kieft com cautela, referindo-se à final da Eurojackpot KNVB Beker, que será disputada em 19 de abril. “AZ x NEC, ambos jogam um futebol muito bom.”

“Jordy Clasie está de volta, isso é muito importante para eles. Mas também Sven Mijnans, que é um jogador de futebol muito bom, não é?”, diz Kieft, que se pergunta se o meio-campista do AZ está à altura de um nível mais alto.

“Com certeza!”, responde Van der Gijp. “Mijnans me lembra um pouco Marten de Roon, um jogador totalmente diferente. Mas também nunca imaginei que ele fosse sair do Heerenveen para a Itália e se tornar um grande jogador lá. Isso pode acontecer com Mijnans também.”

“Se ele for para a Atalanta, é bem possível que se torne um meio-campista estável e muito bom”, afirma Van der Gijp. “Ele também daria conta do Feyenoord, do PSV e do Ajax, mas o problema é que os times de meio de tabela na Bélgica e na Holanda estão pedindo 32 milhões de euros pelos seus jogadores.”

Não se sabe quanto o AZ está pedindo por Mijnans no momento, mas no verão passado uma transferência para o PSV por cerca de 15 milhões de euros não se concretizou. Entretanto, parece que o valor de mercado de Mijnans, cujo contrato vai até meados de 2028, só tem subido.