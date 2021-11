Renato Gaúcho quer Flamengo com Arrascaeta titular na final da Libertadores

Em Montevidéu, no Uruguai, o Flamengo faz os ajustes finais para a decisão da Copa Libertadores, diante do Palmeiras, neste sábado (27), no estádio Centenário. Para deixar o torcedor rubro-negro ainda mais animado, o técnico Renato Gaúcho terá todo o elenco à disposição.

Nesta quinta-feira (25), o treinador comandou o segundo treino em solo uruguaio. A imprensa, que só teve acesso a 15 minutos da atividade, viu o treinador reunindo todos os atletas na beira do campo para um longo papo. Renato está pressionado e, em caso de derrota para o Palmeiras, pode deixar o time carioca no final da temporada.

Apesar de ter todo o elenco à disposição, ainda não se sabe quais serão as reais condições de Arrascaeta, por exemplo. O craque uruguaio se recuperou de uma lesão de grau 2 da coxa, disputou 17 minutos contra o Internacional e pouco mais de 30, diante do Grêmio, na última terça-feira (23).

A ideia de Renato é começar a partida com Arrascaeta, internamente isso não tem discussão. Se tiver condições, o clube não abre mão de ter o quarteto formado pelo camisa 10, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol juntos desde o início, mesmo com o bom momento vivido por Michael, que se torna uma boa opção no banco de reservas.