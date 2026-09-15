Renard revela os bastidores das negociações com Senegal e declara: esta seleção é a número 1 da África

Hervé Renard, atual técnico da seleção da Costa do Marfim e ex-treinador de Marrocos, revelou os bastidores de seu contato com a Federação Senegalesa de Futebol, afirmando que recebeu uma ligação dos dirigentes, antes que a comunicação fosse totalmente interrompida sem que ele fosse informado da decisão de descartá-lo.

Patrick Vieira se prepara para assumir oficialmente o comando da seleção de Senegal, depois de ter sido escolhido para liderar os "Leões da Teranga", mas parece que o treinador francês não era a única opção sobre a mesa da Federação Senegalesa.

Renard afirmou, em declarações à rede "Canal Plus": "Sim, recebi uma ligação da Federação Senegalesa", esclarecendo que o contato não evoluiu para uma proposta oficial para assumir o cargo.

Espera sem resposta

Renard explicou que estava aguardando um novo contato do lado senegalês, mas isso não aconteceu, antes de descobrir que a federação optou por outra alternativa.

O treinador francês disse: "Ninguém me avisou", em referência à forma como terminou a comunicação entre ele e a Federação Senegalesa.

Apesar de Renard não ter demonstrado uma clara irritação com a maneira como foi tratado, suas declarações revelaram um clima de nebulosidade nas negociações da Federação Senegalesa, especialmente porque seu nome esteve em pauta para assumir a função durante o verão, quando ele estava disponível e sem vínculo com nenhuma seleção.

Renard não esperou muito, depois de receber ao mesmo tempo uma proposta para retornar ao comando da Costa do Marfim, seleção que ele conduziu ao título da Copa Africana de Nações em 2015.

Sobre a decisão de retornar aos "Elefantes", Renard disse: "Fechamos a cortina e passamos para outra coisa".

Marrocos na liderança

Quando questionado sobre a hierarquia de forças no futebol africano, Renard colocou Marrocos na liderança, baseando-se em seus resultados recentes no cenário mundial.

Ele disse: "Acredito que Marrocos hoje é a seleção número um da África nas competições internacionais, e não acho que alguém possa negar isso, especialmente quando se é capaz de chegar à semifinal da Copa do Mundo de 2022 e às quartas de final em 2026".

Marrocos se tornou a primeira seleção africana e árabe a chegar à semifinal da Copa do Mundo na edição do Catar de 2022, antes de repetir sua presença entre as 8 melhores seleções na edição de 2026, tornando-se a primeira seleção africana a alcançar as quartas de final da Copa do Mundo por duas vezes. Sua aventura na última edição terminou com a derrota diante da França por 2 a 0.

Renard acrescentou: "No cenário mundial, Marrocos é a seleção africana que apresentou o melhor desempenho. Mostrou o caminho para as demais seleções africanas. Precisamos acreditar na capacidade dessas seleções, porque há uma qualidade enorme no futebol africano".

As declarações de Renard ganham uma importância especial, considerando seu grande conhecimento do futebol marroquino, já que ele comandou a seleção de Marrocos entre os anos de 2016 e 2019.

Elogio ao projeto marroquino

Renard baseou seu elogio a Marrocos em sua experiência pessoal com a seleção, depois de ter passado cerca de 3 anos e meio à frente da comissão técnica e de tê-la conduzido à Copa do Mundo de 2018 na Rússia, encerrando uma ausência de 20 anos do torneio.

Ele disse: "Conheço bem Marrocos depois de ter passado lá 3 anos e meio. Acredito que eles têm um sistema e uma organização do mais alto nível, e não lhes falta nada em comparação às melhores seleções do mundo".

O treinador francês apontou que a evolução do futebol marroquino não foi fruto do acaso, mas resultado de um trabalho de longo prazo e do investimento em infraestrutura e organização.

Ele explicou: "Marrocos entendeu bem as coisas, e está numa curva ascendente. As demais seleções africanas devem seguir seu exemplo. Isso exige orçamentos e infraestrutura, e a África precisa continuar trabalhando nessa direção".

Renard voltou a treinar a Costa do Marfim em agosto passado, para uma segunda passagem, mais de uma década depois de ter conduzido a seleção ao título da Copa Africana de Nações de 2015, tornando-se um dos treinadores mais destacados da história do torneio continental, após ter conquistado o título duas vezes com duas seleções diferentes.

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