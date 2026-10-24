Remontada fantástica: Roma escapa da primeira derrota com empate emocionante diante do Napoli

A Roma escapou de sofrer sua primeira derrota na atual temporada do Campeonato Italiano, após conseguir um empate emocionante com o anfitrião Napoli, em uma virada fantástica.

A Roma empatou com o Napoli pelo placar de 3 a 3, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, pela oitava rodada do Campeonato Italiano.

O camaronês André Anguissa abriu o placar para o Napoli aos 28 minutos de jogo, depois de finalizar com um chute de calcanhar duplo, que o goleiro da Roma não conseguiu defender.

Scott McTominay adicionou o segundo gol para a equipe do sul aos 48 minutos, depois de desviar um cruzamento para dentro das redes com uma cabeçada.

No entanto, o argentino Matías Soulé recolocou a Roma na partida, depois de marcar o primeiro gol aos 69 minutos, após um forte chute de perna esquerda de fora da área.

E 5 minutos depois, a Roma conseguiu igualar o placar por meio de seu jogador Leonardo Balerdi, depois de aproveitar uma bola que caiu dentro da área, desviando-a com força para dentro das redes.

Mas McTominay recolocou o Napoli à frente e marcou seu segundo gol e o terceiro da equipe partenopeia aos 83 minutos de jogo, após um forte chute rasteiro de fora da área.

No entanto, Balerdi se recusou a aceitar a derrota e também marcou seu segundo gol na partida e o terceiro de sua equipe, a Roma, depois de desviar um cruzamento para dentro das redes com uma cabeçada.

O empate elevou a pontuação do Napoli para 11 pontos, com os quais ocupa a nona posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano, enquanto a pontuação da Roma subiu para 18 pontos, com os quais ocupa a terceira posição, a um ponto atrás da Inter de Milão e da Lazio.

A Roma não conseguiu assumir a liderança, ainda que temporariamente, já que a vitória elevaria sua pontuação para 20 pontos, com um ponto de vantagem sobre a Inter de Milão e a Lazio, antes de suas partidas contra Fiorentina e Parma, respectivamente.