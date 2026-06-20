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Remco BalkImago
Wessel Antes

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Remco Balk consegue uma transferência com a qual muitos jogadores de futebol holandeses sonham

Mercado da bola
Cambuur
Bali United FC
R. Balk

Seguindo os passos de Jort van der Sande (30), Remco Balk (25) também vai jogar pelo Bali United, segundo informa a revista Voetbal International. O técnico Johnny Jansen contrata, em pouco tempo, dois atacantes do SC Cambuur.

O contrato de Balk em Leeuwarden está chegando ao fim, o que permite ao Bali United contratar o veloz ponta sem pagar taxa de transferência.

Após o fim de semana, Balk voará para a Indonésia para resolver as últimas formalidades. Para um jogador de futebol holandês que não é titular, essa é uma transferência dos sonhos.

O Bali United ainda tem vários outros holandeses sob contrato, como Mike Hauptemeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, Thijmen Goppel e Jens Raven.

Balk foi um jogador importante no Cambuur na última temporada, mas prefere uma transferência para o exterior a jogar na Eredivisie.

No total, Balk disputou 149 partidas oficiais pelo Cambuur. Nelas, marcou 34 gols e deu 19 assistências.

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