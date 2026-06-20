Remco Balk consegue uma transferência com a qual muitos jogadores de futebol holandeses sonham

Seguindo os passos de Jort van der Sande (30), Remco Balk (25) também vai jogar pelo Bali United, segundo informa a revista Voetbal International. O técnico Johnny Jansen contrata, em pouco tempo, dois atacantes do SC Cambuur.
O contrato de Balk em Leeuwarden está chegando ao fim, o que permite ao Bali United contratar o veloz ponta sem pagar taxa de transferência.
Após o fim de semana, Balk voará para a Indonésia para resolver as últimas formalidades. Para um jogador de futebol holandês que não é titular, essa é uma transferência dos sonhos.
O Bali United ainda tem vários outros holandeses sob contrato, como Mike Hauptemeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, Thijmen Goppel e Jens Raven.
Balk foi um jogador importante no Cambuur na última temporada, mas prefere uma transferência para o exterior a jogar na Eredivisie.
No total, Balk disputou 149 partidas oficiais pelo Cambuur. Nelas, marcou 34 gols e deu 19 assistências.