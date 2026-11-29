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A Juventus entra em campo fora de casa nesta noite, pela 13ª rodada do campeonato, contra o Como. A partida da Serie A contra o time da Lombardia está marcada para as 20h45. Confira abaixo a lista de jogadores à disposição de Luciano Spalletti, que volta a contar com Pierre Kalulu. Entre os relacionados também está Jeff Ekhator, que saiu com um leve problema físico da partida de quinta-feira contra o Omonia Nicosia. Na ocasião, ele foi titular pela primeira vez nesta temporada em uma partida oficial e também marcou um gol.

COMO X JUVENTUS: OS RELACIONADOS DA JUVENTUS

2 Celik

3 Bremer

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4 Gatti

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6 Kelly

7 Conceicao

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8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

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11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

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13 Boga

15 Kalulu

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17 Alajbegovic

18 Ekhator

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20 Cambiaso

22 McKennie

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23 Pinsoglio

24 Rugani

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25 Vicario

26 Lucumi

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27 Woltemade

29 Sarr

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32 Cabal

33 Neto