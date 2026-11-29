A Juventus entra em campo fora de casa nesta noite, pela 13ª rodada do campeonato, contra o Como. A partida da Serie A contra o time da Lombardia está marcada para as 20h45. Confira abaixo a lista de jogadores à disposição de Luciano Spalletti, que volta a contar com Pierre Kalulu. Entre os relacionados também está Jeff Ekhator, que saiu com um leve problema físico da partida de quinta-feira contra o Omonia Nicosia. Na ocasião, ele foi titular pela primeira vez nesta temporada em uma partida oficial e também marcou um gol.
COMO X JUVENTUS: OS RELACIONADOS DA JUVENTUS
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
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