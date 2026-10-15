Gian Piero Gasperini, técnico da Roma, respondeu ao português José Mourinho, treinador do Real Madrid, após a partida entre as duas equipes na última quarta-feira.

O Real Madrid arrancou uma vitória valiosa sobre o anfitrião italiano pelo placar de 4 a 3 na noite de quarta-feira, depois de estar perdendo por dois gols de diferença nos últimos dez minutos do jogo.

Apesar de estar à frente no placar, a Roma desperdiçou uma partida que parecia controlar, e isso se deve em grande parte ao sofrimento nas bolas paradas.

Gasperini disse, em entrevista coletiva: "Nos faltou eficácia diante do gol e fomos completamente passivos nos escanteios. Perdemos uma partida na qual estávamos à frente".

Mas Gasperini fez questão, em especial, de responder aos comentários de José Mourinho, que considerou que a Roma não conseguiu manter a intensidade depois da primeira hora.

Gasperini afirmou: "Se existe uma equipe frustrada, é a Roma. Fomos superiores a eles em todos os aspectos do jogo".

Ele destacou a superioridade de seus jogadores e disse que sua equipe deveria ter definido a vitória antes da reação do Real Madrid.

E prosseguiu: "Durante 80 minutos, fomos superiores ao Real Madrid em tudo".

Ainda assim, Gasperini reconheceu a existência de pontos fracos que custaram caro ao seu time, explicando: "Estamos sujeitos a perder em situações tão favoráveis como essa. Isso aconteceu conosco várias vezes no ano passado também. Nos faltou personalidade e não percebemos que aquele era o momento decisivo da partida".

Além dessa decepção europeia, a Roma também sofre com lesões de jogadores titulares.

Manu Koné sofre de uma distensão muscular, enquanto Paulo Dybala tem uma ruptura muscular, segundo os primeiros relatos de seu treinador.

Os dois jogadores passarão por exames médicos nas próximas horas para determinar o tempo de ausência.