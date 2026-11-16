Reiziger reage à estreia de Oufkir por Marrocos após escolha muito discutida

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Em entrevista à ESPN, Michael Reiziger comentou a estreia de Ayoub Oufkir por Marrocos. Antes, o ponta havia optado inesperadamente pelos Leões do Atlas.

Por muito tempo, parecia que Oufkir escolheria a seleção dos Países Baixos, mas o atacante do AZ informou recentemente à federação holandesa sua decisão definitiva de defender Marrocos.

Reiziger ficou decepcionado com a decisão. "Sua ausência é muito sentida. Ele não é apenas um bom jogador, mas também uma pessoa agradável de ter no grupo", disse à ESPN na semana passada.

O treinador da seleção sub-21 dos Países Baixos não esperava a escolha, já que Oufkir havia dado sua palavra e se comprometido com a equipe e, possivelmente mais tarde, com a seleção principal.

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"O fato de ele escolher Marrocos tão pouco tempo antes de dois jogos tão importantes dói, sim", disse em Zeist. "Não quero retratar Oufkir de forma negativa, porque ele é um rapaz simpático, com quem gostei muito de trabalhar, mas isso certamente não foi bonito", acrescentou.

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Na noite de sexta-feira, Marrocos venceu o Níger por 5 a 1, e Oufkir marcou o último gol da partida. Reiziger afirma que ainda não teve contato com seu ex-comandado.

"Apesar de ele não estar comigo (na seleção sub-21 dos Países Baixos, nota da redação) e de isso, para mim... Já expliquei como me sinto em relação a isso. Mas fico feliz por ele ter marcado um gol na estreia", disse.

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Reiziger lembra que já havia dito que gostava muito "daquele garoto". "Gostei de trabalhar com Ayoub, ele é ótimo no grupo, então você também fica feliz por ele."

O treinador de 53 anos ainda vai mandar uma mensagem ao jogador do AZ? "Ah, com certeza!" A relação entre os dois, portanto, não foi prejudicada pelos acontecimentos da última semana. "É claro que a forma como isso aconteceu não foi boa."

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"Mas já se falou o suficiente sobre isso. De resto, você lhe deseja tudo de bom no futuro", concluiu Reiziger, que voltará a enfrentar a seleção sub-21 da Dinamarca na noite de terça-feira, em um jogo decisivo pela classificação para o Campeonato Europeu.