Thomas Reis, técnico do Trabzonspor, elogiou a atuação excepcional do astro egípcio Mohamed Salah depois de liderar sua equipe a uma valiosa vitória fora de casa sobre o KuPS finlandês por 4 a 2, no estádio Tammelan, em Tampere, pela Liga Conferência Europa.

Salah fez uma de suas melhores partidas com a camisa do Trabzonspor nesta temporada, sendo decisivo com um gol e uma assistência que viraram o jogo em favor da equipe turca.

Reis disse, na entrevista coletiva após a partida: "Para ganhar títulos, você precisa de um jogador competitivo como Mohamed Salah no seu time. Ele vai nos levar ao título nesta temporada, e sinto isso pelo desempenho dele. Quando você me pergunta, eu digo que ele tem a mentalidade que lidera todos nós no Trabzonspor".

O treinador alemão acrescentou: "Eu disse ao time que ele é o armador, e por isso eles devem passar a bola para ele onde quer que o encontrem. Hoje ele decidiu a partida para nós com um dos melhores passes e um gol que garantiu a vitória".

Reis não esconde sua grande admiração pelo internacional egípcio, afirmando que ele é um jogador excepcional e insubstituível.

E explicou: "Cada vez que ele toca na bola, você sabe que vai apresentar algo especial. Por isso estou feliz e grato à diretoria do clube e a ele pessoalmente, como jogador, por ter escolhido este clube para contribuir".

Encerrou suas declarações dizendo: "Não existe ninguém como ele, e já não me surpreendo quando ele faz qualquer coisa de forma perfeita, porque eu o vi dominar uma das melhores ligas da Europa. Por isso sei que ele vai apresentar uma atuação especial em cada partida".



