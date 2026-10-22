Thomas Reis, treinador do Trabzonspor, enviou múltiplas mensagens após a valiosa vitória sobre o escocês Hearts por 2 a 0 na segunda rodada da Liga Conferência Europa, revelando a situação do trio Benjamin Bouchouari, Batista Mendy e Folcarelli, e definindo o objetivo da equipe na competição continental.

O gigante turco conquistou um triunfo merecido em casa, mas Reis afirmou que o início não foi ideal, e disse em declarações à imprensa após a partida: "Parabenizo o time e agradeço a ele. Enfrentamos algumas dificuldades nos primeiros 15 a 20 minutos, depois disso conseguimos impor o nosso estilo de jogo".

E garantiu: "Foi uma vitória merecida. Estamos falando aqui de um meio-campo novo, não foi fácil, mas conseguimos entrar no clima da partida. Tim começou como titular pela primeira vez e dominamos completamente o segundo tempo".

Sobre a situação de Bouchouari e Mendy, que estiveram ausentes da Super Liga Turca por semanas, Reis explicou que o retorno imediato é extremamente complexo, afirmando: "Essa situação não é fácil para Benjamin e para o restante dos jogadores. Vimos isso também na partida contra a Finlândia. Jogar no time titular depois de semanas de ausência não é algo simples".

E acrescentou o treinador alemão: "Mendy jogou há uma semana, eles estão se sentindo melhor agora, mas não é fácil para eles começar diretamente, estão dando o seu melhor".

Por outro lado, o treinador alemão demonstrou grande satisfação com o retorno de Folcarelli após uma longa ausência por lesão, acrescentando: "Estou muito feliz por Folcarelli. Ele ficou fora por muito tempo e hoje teve a oportunidade de jogar como titular. Veremos quais decisões serão tomadas sobre todos os jogadores no futuro".

Sobre o segredo para manter a coesão do time apesar da feroz disputa por vagas de titular, Reis destacou: "Treinamos diariamente, temos regras e uma equipe forte dentro e fora de campo. Não é fácil, todos querem jogar e há quem se incomode quando está no banco de reservas, mas acredito que estamos unidos e olhando para frente".

Reis encerrou sua fala revelando a ambição do time na Liga Conferência, dizendo: "Nossa estreia europeia foi bem-sucedida. Precisamos continuar humildes e seguir trabalhando duro, esse é o nosso objetivo. Temos uma partida importante pelo campeonato pela frente e depois disso vamos focar no próximo jogo, sempre olhamos para o próximo jogo".



