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O Trabzonspor não foi à Bulgária para se defender ou sair com um ponto. Foi com esse espírito confiante que o técnico Thomas Reis falou antes do confronto decisivo contra o CSKA Sofia, garantindo que seu time está pronto para mais uma batalha europeia e que a pressão estará sobre o adversário, e não sobre o Trabzonspor.

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O Trabzonspor, que disputa a Conference League, enfrenta o CSKA Sofia, da Bulgária, fora de casa amanhã, quinta-feira, em uma partida que pode definir muito do caminho da equipe na competição.

O clube turco realizou uma entrevista coletiva no estádio Balgarska Armia antes do jogo decisivo, na qual Reis falou com grande franqueza sobre o clima da partida, sobre sua relação com o técnico adversário e sobre o grande objetivo do time nesta temporada.

Thomas Reis declarou, durante a entrevista coletiva de pré-jogo: "Amanhã vamos jogar sem a nossa torcida. Gostaria de acrescentar que este não será o primeiro jogo neste estádio, mas sim o segundo. Há um clima maravilhoso, um estádio maravilhoso, acho que será um bom jogo. Nós nos conhecemos, eles têm um bom treinador, por isso digo que será um bom jogo".

Reis demonstrou grande felicidade por voltar à Bulgária, onde já teve uma passagem anterior, e afirmou que foi recebido calorosamente desde a sua chegada.

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"Obrigado por esta recepção calorosa, estou feliz por voltar aqui. Acho que os jogos comuns de campeonato na Bulgária e na Turquia são diferentes dos jogos europeus. Quando você chega às fases eliminatórias, pode jogar com mais variações táticas, há uma diferença clara. Nunca vi um clima assim nos nossos estádios, acho que vamos jogar em um ambiente fantástico amanhã", ressaltou.

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Reis também falou sobre sua relação especial com o técnico do CSKA Sofia, Markus Gisdol, afirmando que o confronto entre os dois será especial, porque eles se conhecem bem.

"Eu e o Markus nos conhecemos bem. Ele teve a oportunidade de trabalhar comigo no Samsunspor antes da minha chegada. Conheço bem o estilo e a personalidade dele, nós dois buscamos montar times fortes. Não será um jogo fácil, mas estou ansioso para enfrentá-lo", explicou.

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Já o ponto mais importante da fala de Reis foi quando ele abordou a necessidade de pontos do adversário, considerando que essa pressão será uma vantagem para o Trabzonspor.

Sobre isso, destacou: "O adversário precisa dos pontos, eles precisam de pontos um pouco mais do que nós, e isso nos dará vantagem. Quando saí do Ludogorets, o time estava muito perto de disputar o título. Eles vão brigar pela liderança ao lado do CSKA Sofia".

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Reis comentou ainda a última partida do seu time, contra o Freiburg, afirmando que a equipe merecia um resultado melhor.

"Jogamos contra o Freiburg na quinta divisão e perdemos. Não jogamos bem no primeiro tempo, mas jogamos muito melhor no segundo. Foi um jogo em que merecíamos vencer", disse.

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O treinador encerrou sua fala revelando o grande objetivo do Trabzonspor nesta temporada, que é se classificar entre os oito primeiros colocados da Conference League: "Também estamos de olho em quantos pontos precisamos para terminar a temporada entre os oito primeiros. Em comparação com o ano passado, precisamos vencer duas partidas. A classificação entre os oito primeiros é o nosso objetivo".