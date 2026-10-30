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تيجاني رايندرزx/Alqadsiah
GOAL
Traduzido por

Reinders deixa marca excepcional na centésima partida histórica do Al-Qadsiah

T. Reijnders
Al-Riyadh x Al Qadsiah
Al-Riyadh
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
Países Baixos
Arábia Saudita

O astro holandês segue brilhando na Roshn Saudi League

O holandês Tijjani Reijnders viveu uma noite excepcional com a camisa do Al-Qadsiah, após liderar sua equipe a uma vitória expressiva sobre o Al-Riyadh pelo placar de 6 a 0, pela Saudi Pro League, em uma partida que viu uma atuação ofensiva marcante do jogador holandês, que conseguiu marcar um hat-trick histórico durante o confronto.

A importância da vitória não se limitou ao placar elástico ou à atuação de Reijnders, já que a partida teve um caráter especial para o Al-Qadsiah, que seguiu escrevendo números marcantes na história de suas participações na competição, ao mesmo tempo em que subiu à liderança da tabela de classificação com 28 pontos.

De acordo com a rede "Opta" de estatísticas de futebol, o Al-Qadsiah elevou seu número para 100 vitórias na história de suas participações na Saudi Pro League, tornando-se o décimo primeiro time a atingir a marca de 100 vitórias ou mais na competição, após seu triunfo sobre o Al-Riyadh.

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Já Reijnders marcou o primeiro hat-trick de sua carreira, deixando sua marca pessoal na noite da centena histórica do Al-Qadsiah, após mostrar suas qualidades ofensivas e contribuir diretamente para a conquista de um dos maiores resultados do time na atual temporada.

O jogador holandês tornou-se o atleta que mais vezes abriu o placar por seus clubes na atual temporada da Saudi Pro League, com 5 partidas, empatado com o nigeriano George Ilenikhena (Al-Ittihad).

Reijnders elevou seu número para 8 gols na vice-liderança da artilharia da Saudi Pro League, atrás do inglês Ivan Toney, que lidera a competição, com uma diferença de 5 gols (13).

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