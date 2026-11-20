Compartilhar Siga GOAL no Google

O meia sul-coreano Lee Kang-in entrou para a história ao conquistar novamente o prêmio de Jogador Internacional do Ano da AFC, em Bangcoc. Após uma última temporada repleta de títulos pelo Paris Saint-Germain e a transferência para o Atlético de Madrid no meio do ano, o jogador de 25 anos alcançou um feito que nem seu compatriota Son Heung-min conseguiu.

Publicidade

Conquista histórica pelo segundo ano seguido em Bangcoc

O jogador da seleção da Coreia do Sul Lee Kang-in fez história na noite de quinta-feira ao conquistar novamente o prêmio de Jogador Internacional do Ano da AFC, na cerimônia de 2026 em Bangcoc. O jogador de 25 anos superou o compatriota Hwang In-beom, do FC Porto, e o atacante japonês Ayase Ueda, do Lille OSC, para ficar com o prestigioso prêmio.

Ao repetir a conquista, o meia do Atlético de Madrid tornou-se o primeiro jogador a vencer a categoria em edições consecutivas. Ele também se juntou ao lendário compatriota Son Heung-min como os únicos a receber a honraria mais de uma vez. Son levantou o troféu quatro vezes, em 2015, 2017, 2019 e 2023.

Despedida de Paris repleta de títulos

Lee recebeu o reconhecimento após uma extraordinária última temporada pelo Paris Saint-Germain em 2025/26. O meia criativo ajudou o gigante francês a defender seu título da Champions League, igualando o Real Madrid como os únicos clubes a conquistar o torneio em edições consecutivas na era moderna.

Além do sucesso europeu, Lee conquistou seu terceiro título consecutivo da Ligue 1, além da Supercopa da França de 2025, da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental da Fifa. Ele também teve papel decisivo na campanha do PSG até a final do Mundial de Clubes da Fifa de 2025, antes de deixar Paris com 12 títulos importantes no currículo.

Publicidade Publicidade

Resiliência na seleção e domínio sul-coreano

Na seleção, Lee continuou sendo peça indispensável para a Coreia do Sul durante toda a Copa do Mundo de 2026. Disputou todos os minutos da campanha na fase de grupos e deu a assistência decisiva na única vitória da equipe, contra a Tchéquia. Seu desempenho rendeu elogios generalizados, apesar da eliminação precoce da Coreia do Sul.

Próximas partidas GET La Liga 15:00 ATM Assistir

Sua conquista amplia o domínio da Coreia do Sul sobre o prêmio, após quatro vitórias do atacante Son, do LA FC, e uma do defensor Kim Min-jae, do Bayern de Munique, em 2022. Também na cerimônia, a meia Kim Hye-ri, do Suwon FC Women, e Park Yun-jeong, que comanda a seleção sub-20, ficaram sem prêmios apesar das indicações nas categorias femininas.

Novo capítulo em Madri

Depois de sair de Incheon para as categorias de base do Valencia em 2011, despontar no Mestalla e se destacar no Real Mallorca, Lee voltou à La Liga em julho de 2026 ao se juntar ao Atlético de Madrid, 11 vezes campeão espanhol. Agora estabelecido na capital espanhola, o jogador, que soma 53 partidas pela seleção, tentará transformar seu histórico vencedor em títulos nacionais e europeus na Espanha.