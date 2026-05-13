Regras do cartão vermelho na Copa do Mundo da FIFA: o que leva à expulsão?

A Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior da história do torneio, com 48 seleções participantes e um total de 104 partidas disputadas na América do Norte.

Sempre há muito drama no maior palco do futebol, e isso se repetirá neste verão, com muitos assuntos para discussão à medida que cada nação tenta abrir caminho até a final em Nova Jersey.

Com o que está em jogo sendo incrivelmente alto, a disciplina dos jogadores será um fator crucial para as esperanças de qualquer país. Cartões vermelhos podem ser extremamente prejudiciais, com jogadores expulsos tendo que cumprir suspensões que podem enfraquecer qualquer time. Isso desempenha um papel importante em quem avança e quem tem que fazer a viagem de avião triste e desanimadora de volta para casa, então qualquer time que sonhe em levantar o troféu no MetLife Stadium terá que manter boas relações com os árbitros.

Aqui, o GOAL analisa as regras do cartão vermelho para a próxima Copa do Mundo e como as expulsões moldaram os torneios anteriores.

O que é uma infração passível de cartão vermelho?

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Os critérios para um cartão vermelho estão definidos nas Regras do Jogo da IFAB, com seis exemplos distintos listados como suficientes para que um jogador seja expulso.

Falta grave — ou seja, uma entrada ou disputa que coloque em risco a segurança de um adversário ou use força excessiva — é punida com cartão vermelho, assim como a conduta violenta, que inclui exemplos como socos, cabeçadas ou chutes.

A negação de uma oportunidade de gol, seja por meio de mão deliberada ou falta tática, pode resultar em cartão vermelho direto, enquanto o uso de linguagem ofensiva ou gestos obscenos tem o mesmo resultado. Cuspir e morder também são, sem surpresa, infrações passíveis de cartão vermelho, enquanto receber dois cartões amarelos também resulta na expulsão do jogador.

Qual é a punição por um cartão vermelho?

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Os cartões vermelhos acarretam várias consequências de curto e longo prazo. O jogador é expulso do campo e não participa do restante da partida. Ele não pode ser substituído, o que significa que sua equipe continua com um jogador a menos pelo resto da partida.

Esse jogador é então automaticamente suspenso para a próxima partida do torneio, independentemente da fase da competição em que se encontre. A situação é então avaliada pelo comitê disciplinar da FIFA, que pode decidir aumentar a duração da suspensão ou aplicar uma multa por infrações graves, como conduta violenta.

Se o cartão vermelho for recebido na última partida de uma equipe no torneio, a suspensão é transferida para a próxima partida internacional oficial da equipe.

Um cartão vermelho pode ser anulado?

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Os jogadores podem ser poupados do cartão vermelho e da suspensão subsequente se o árbitro assistente de vídeo (VAR) acreditar que o árbitro em campo cometeu um “erro claro e óbvio” ao mostrar um cartão vermelho direto. Nesse cenário, o jogo é interrompido enquanto o VAR aconselha o árbitro, que irá a um monitor à beira do campo para revisar as imagens do incidente. O árbitro pode então alterar sua decisão e decidir anular ou reduzir a punição. O poder do VAR de intervir em casos de segundos cartões amarelos incorretos também foi introduzido para a Copa do Mundo de 2026, enquanto antes os jogadores simplesmente tinham que aceitar a decisão.

Se um jogador for expulso e a decisão não for anulada em campo, as equipes podem apresentar recursos à comissão disciplinar da FIFA para que a suspensão automática seja revogada. Se for constatado que a decisão do cartão vermelho foi errada, por motivos como identificação equivocada ou simplesmente uma decisão equivocada, a suspensão é revogada.

Os cartões vermelhos são anulados em algum momento do torneio?

Embora os cartões amarelos sejam zerados após as quartas de final — uma mudança nas regras introduzida em 2010 —, o mesmo não se aplica aos cartões vermelhos. Se um jogador for expulso, ele sempre perderá a próxima partida de sua equipe. Isso significa que qualquer jogador que tenha o azar ou a imprudência de ser expulso em uma semifinal e cuja equipe avance perderá a final, a menos que o recurso seja bem-sucedido.

A alteração na regra significa que agora é muito mais difícil para um jogador ser suspenso para uma final da Copa do Mundo, embora anteriormente alguns astros tenham tido que ficar de fora de forma um tanto injusta. O alemão Michael Ballack foi suspenso para a final de 2002 após receber apenas seu segundo cartão amarelo no torneio, enquanto o italiano Alessandro Costacurta perdeu a partida equivalente de 1994 pelo mesmo motivo.

Incidentes notáveis com cartões vermelhos na história da Copa do Mundo

Talvez o cartão vermelho mais famoso da história da Copa do Mundo tenha ocorrido na final de 2006, quando o astro francês Zinedine Zidane deu uma cabeçada no zagueiro italiano Marco Materazzi durante a prorrogação. Os Bleus resistiram até a disputa de pênaltis, mas foram derrotados pelos Azzurri, com Zidane se aposentando do futebol profissional após o torneio.

A Inglaterra sofreu alguns cartões vermelhos desastrosos em Copas do Mundo, sendo talvez os dois exemplos mais infames o chute de David Beckham em Diego Simeone em 1998 e o pisão de Wayne Rooney em Ricardo Carvalho em 2006. Os Três Leões perderam ambas as partidas, com as expulsões desempenhando um papel importante em suas eliminações.

Quando se trata do maior número de cartões vermelhos distribuídos em uma única partida da Copa do Mundo, seria preciso um jogo extremamente violento e de péssimo espírito para superar a “Batalha de Nuremberg” de 2006, quando Portugal e a Holanda se enfrentaram nas oitavas de final. Os portugueses Costinha e Deco e os holandeses Khalid Boulahrouz e Giovanni van Bronckhorst foram todos expulsos pelo árbitro russo Valentin Ivanov, com Maniche marcando o único gol da partida aos 23 minutos.