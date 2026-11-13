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Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, revelou a escalação oficial com a qual Marrocos disputará seu aguardado confronto diante da seleção do Níger, em uma partida esperada com grande entusiasmo pelo público marroquino, pela importância que carrega no trajeto da seleção e pelo desejo das torcidas de ver uma geração que segue escrevendo a história.

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A escalação anunciada por Wahbi veio como uma mistura calculada entre experiência e juventude, entre os nomes que construíram a glória de Marrocos nos últimos anos e os novos rostos que buscam se afirmar e garantir um lugar entre os titulares da seleção marroquina.

A escalação da seleção de Marrocos contou com os seguintes nomes:

Goleiro: Yassine Bounou.

Defesa: Eisa Diop - Nayef Aguerd - Noussair Mazraoui - Achraf Hakimi.

Meio-campo: Ayoub Bouaddi - Oussama Targhaline - Yasser Zabiri.

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Ataque: Bilal El Khannouss - Brahim Díaz - Abde Ezzalzouli.

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No gol, Wahbi apostou no gigante Yassine Bounou, dono de grande experiência e defesas decisivas, que segue sendo um dos pilares mais importantes da seleção marroquina e a primeira válvula de segurança nos jogos grandes.

Na linha defensiva, Wahbi escolheu um quarteto que combina solidez defensiva e força ofensiva, especialmente com a capacidade de Hakimi e Mazraoui de avançar e fazer a diferença pelas laterais.

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Já no meio-campo, o treinador da seleção marroquina apostou em uma dupla, numa clara aposta na vitalidade, na pressão alta e na capacidade de ligar os setores, além de dar a oportunidade a elementos jovens que possuem grande ambição de se apresentar diante da torcida marroquina.

E no setor avançado, a escalação veio ofensiva por excelência, com o trio Bilal El Khannouss, Brahim Díaz e Abde Ezzalzouli, atrás do jovem atacante Yasser Zabiri, que comandará o ataque marroquino neste confronto, numa oportunidade de ouro para provar sua capacidade de finalização.

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Essa escalação reflete a filosofia de Wahbi, baseada no equilíbrio entre defesa e ataque e na confiança nos grandes nomes nos momentos decisivos, ao mesmo tempo em que abre a porta para os talentos emergentes que representam o futuro do futebol marroquino.

A seleção marroquina aposta muito na dupla Achraf Hakimi e Brahim Díaz, que passam por um grande momento de brilho em seus clubes, e espera-se que sejam a primeira fonte de perigo diante da defesa do Níger, seja por meio de infiltrações pelas laterais ou por passes decisivos e chutes de fora da área.

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A torcida marroquina também aguarda o que o jovem trio Bouaddi, Targhaline e El Khannouss vai apresentar, pois eles representam a nova geração da seleção marroquina e carregam sobre os ombros a missão de provar que a seleção marroquina não depende de uma única geração, mas possui uma ampla base de talentos capazes de se manter no topo.

Do outro lado, a seleção do Níger entra em campo com a ambição de conseguir uma surpresa diante de uma das seleções mais fortes do continente africano, apoiando-se na organização defensiva e nos contra-ataques, numa tentativa de aproveitar qualquer deslize na defesa marroquina.

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A partida desperta grande interesse do público e da imprensa, já que muitos observadores veem nela uma oportunidade para Wahbi testar algumas novas ideias táticas e avaliar a prontidão de alguns jogadores antes dos próximos compromissos, especialmente com a aproximação das grandes competições nas quais Marrocos almeja ir longe.