Walid Regragui, ex-treinador da seleção de Marrocos, admitiu que sente arrependimento por causa da imagem que passou ao mundo na final da Copa Africana de Nações de 2025.

Marrocos perdeu para Senegal por um a zero na final da Copa Africana de Nações de 2025, disputada em solo marroquino, na partida que testemunhou o protesto dos jogadores da seleção senegalesa contra a decisão de marcar um pênalti para Marrocos nos minutos finais, motivo pelo qual deixaram o gramado antes de retornarem para completar o jogo e marcarem um gol na prorrogação.

Em um desdobramento posterior, a Confederação Africana de Futebol emitiu uma decisão pela qual considerou Senegal como tendo abandonado a partida e concedeu o título a Marrocos, decisão que o lado senegalês rejeitou e por causa da qual recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte para contestá-la, de modo que a identidade do campeão da edição permanece objeto de disputa jurídica fora de campo.

Regragui afirmou em declarações à rede "canal+": "No momento atual, a Confederação Africana nos concedeu o título. E agora, há o Tribunal Arbitral do Esporte. Vamos aguardar a decisão e aceitá-la de ambos os lados. O lamentável é o atraso em sua emissão e o atraso em lidar com ela administrativamente".

E acrescentou, conforme noticiado pelo site "Foot Mercato": "Todos desejam subir ao pódio de premiação e erguer a taça diante de sua torcida. Isso não aconteceu por causa de um incidente excepcional, sem precedentes em uma final continental ou mundial. Os jogadores deixaram o gramado, e se as regras tivessem sido aplicadas, teriam recebido um segundo cartão amarelo, e Senegal teria de completar a partida com nove jogadores. Vimos coisas que não têm lugar em campo, de ambos os lados".

E prosseguiu: "Estou um pouco irritado com o treinador de Senegal porque não passamos uma boa imagem. No fim, a decisão foi tomada, e ela manchou a reputação do futebol africano. Seja qual for a decisão que o Tribunal Arbitral do Esporte venha a tomar".

E concluiu suas declarações: "No dia seguinte, superei o assunto. O que me importa é que representamos um continente. Eu disse isso em 2022: um continente que é subestimado porque, no nível europeu e mundial, existe um comportamento negativo em relação ao futebol africano, e naquela noite, comprovamos que o ponto de vista de quem nos critica estava correto".

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