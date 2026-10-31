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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goalGetty
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Regra curiosa impede suspensão de Messi apesar de ter recebido 5 cartões amarelos

New England Revolution x Inter Miami CF
New England Revolution
Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF x Charlotte FC
Charlotte FC
L. Messi
EUA
Argentina

O astro do Tango não desfalcará a próxima partida

O capitão do Inter Miami, Lionel Messi, poderá disputar a partida de sua equipe contra o New England Revolution, neste domingo, pela Major League Soccer, apesar de ter recebido seu quinto cartão amarelo nesta temporada.

O craque argentino (39 anos) recebeu o cartão amarelo aos 42 minutos, durante o empate por 2 a 2 entre Inter Miami e Cincinnati, na última quarta-feira, no estádio Nou.

Messi pareceu confuso após receber o cartão, depois de se aproximar do árbitro em decorrência de um desentendimento com Samuel Gidi, jogador do Cincinnati.

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Este foi o quinto cartão de Messi durante a temporada regular, o que, em tese, o deixaria suspenso por uma partida, mas o capitão do Inter Miami poderá atuar graças à regra do "bom comportamento" em vigor na Major League Soccer.

A regra estabelece que seja descontado um cartão amarelo do acúmulo total do jogador caso ele dispute 5 partidas consecutivas na liga sem receber advertência.

Messi recebeu seus cartões amarelos nas rodadas 8, 11, 20, 31 e 33, e os intervalos entre alguns deles foram suficientes para a aplicação da regra, o que levou à exclusão de dois cartões de seu saldo efetivo, segundo o jornal britânico "The Sun".

Apesar de os cinco cartões amarelos permanecerem registrados em sua ficha disciplinar, nem todos serão contabilizados no saldo de advertências que leva à suspensão, de modo que seu saldo efetivo passa a ser de apenas três cartões, garantindo assim sua participação na penúltima partida do Inter Miami na temporada regular.

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