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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Reforço importante: Al Hilal recupera "grande estrela" antes do confronto com o Al Sadd

Al-Sadd x Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
Liga dos Campeões da Ásia
S. Milinkovic-Savic
Catar
Arábia Saudita
Sérvia

Cúpula asiática aguardada

O Al Hilal recebeu um reforço importante horas antes do confronto com o Al Sadd, nesta terça-feira, no Estádio Hamad bin Jassim, em Doha, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O técnico Simone Inzaghi espera que sua equipe vença o Al Sadd do Catar, some os três pontos e chegue aos seis pontos no grupo dos "clubes do Oeste" na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

De acordo com o jornal "Okaz", o astro do Al Hilal Sergej Savić volta a ficar à disposição do time para o duelo contra o Al Sadd do Catar nesta terça-feira, já que o jogador participou do treino coletivo do Zaeem nesta segunda-feira, após concluir seu programa de reabilitação.

Já o jogador Salem Al Dawsari seguiu com seu programa de tratamento e reabilitação no Centro Esportivo Al Majidiyah, enquanto o lateral-direito Hamad Al Yami participou da primeira parte da última sessão de treinamento.

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