Reforço de peso: Rooney aponta contratação africana que vai mudar a cara do United

A lenda do Manchester United Wayne Rooney apontou uma contratação africana que daria ao Manchester United um grande reforço no meio-campo, do seu ponto de vista, desejando concretizá-la antes do fechamento da janela de transferências de verão em curso, especialmente após o tropeço da equipe no início de sua campanha na Premier League.

A equipe do técnico Michael Carrick começou a Premier League com uma derrota por 2 a 0 diante do Hull City, que subiu para a competição nesta temporada, com um desempenho negativo de todos os jogadores, o que provocou o descontentamento dos analistas e dos torcedores do Manchester United.

Rooney se refere a Carlos Baleba, meio-campista do Brighton, a quem defendeu com veemência, rejeitando as críticas que consideravam que o meio-campista camaronês recuou ou "desapareceu" após o fracasso de sua transferência para Old Trafford na temporada passada.

Espera-se que Baleba se junte ao United vindo do Brighton, em uma transferência cujo valor pode chegar a 70 milhões de libras esterlinas, tornando-se o terceiro reforço do clube no meio-campo neste verão, depois de Youri Tielemans e André Santos.

Tielemans e Santos disputaram, no sábado, sua primeira partida com o United, atuando como titulares na derrota diante do Hull City.

Rooney, artilheiro histórico do United, disse no podcast "Stick to United with Wayne Rooney": "Eu o admiro muito e acho que é uma contratação muito boa. Precisamos de outro meio-campista que tenha certa força física, mesmo que não seja alto".

E acrescentou: "Ele cobre os espaços do campo de forma excelente, joga com força, recupera a bola, e essas são qualidades das quais precisamos. Um jogador muito bom que vai melhorar bastante a equipe", de acordo com o que noticiou a rede Sky Sports.

Rooney prosseguiu falando sobre como ficaria a concorrência no meio-campo caso Baleba chegue, ao lado de Tielemans, Santos e Kobbie Mainoo: "Será interessante, mas é assim que a situação deve ser; concorrência pelas posições. Se você não jogar bem, não vai atuar".

O Manchester United havia demonstrado interesse em contratar Baleba, de 22 anos, na temporada passada, mas o Brighton pediu, segundo relatos, 100 milhões de libras esterlinas para abrir mão dele.

O meio-campista camaronês fez, posteriormente, uma temporada modesta, já que começou apenas 23 partidas na Premier League e não marcou nenhum gol, em meio a comentários sobre a queda de sua influência no Brighton.

Mas Rooney o defendeu, dizendo: "Não acho que ele desapareceu. A oportunidade de jogar pelo Manchester United não se repete com frequência, e você não sabe o impacto que o fato de isso não acontecer pode deixar. Não há dúvidas sobre suas capacidades, e o vejo como um jogador de alto nível".

O Manchester United focou em reconstruir seu meio-campo durante o mercado de transferências de verão, após a saída de Casemiro e a grave lesão no joelho sofrida por Manuel Ugarte.

Tielemans e Santos haviam chegado no mês passado, do Aston Villa e do Chelsea, por 85 milhões de libras esterlinas.

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