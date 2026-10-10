Abdoulaye Camara ainda não se encontrou no Ajax. O meio-campista, emprestado no último verão pela Udinese, quase não tem atuado no Jong Ajax, apesar das altas expectativas manifestadas quando ele chegou. O técnico Carlos García explica à ESPN por que o francês de dezoito anos precisa, por enquanto, se contentar com um papel de reserva.

O Ajax contratou Camara por empréstimo junto à Udinese no último verão e, segundo o De Telegraaf, acertou também uma opção de compra de cerca de 14 milhões de euros. O jovem internacional das categorias de base da França, formado no Montpellier, era considerado um grande talento e já havia estreado no time principal do clube italiano. Em Amsterdã, ele era visto como um volante moderno e com muito potencial.

Até agora, porém, o público do Jong Ajax viu pouco dessas qualidades. Camara atuou apenas 24 minutos até o momento, divididos em duas partidas. Contra o Helmond Sport, entrou aos sete minutos do fim, enquanto na noite de sexta-feira, diante do VVV-Venlo, recebeu 17 minutos em campo.

Segundo García, a falta de minutos tem a ver principalmente com a adaptação ao estilo de jogo de Amsterdã. "Ele vem da Udinese, onde jogam de uma determinada maneira. Aqui temos o nosso próprio sistema, e ele precisa se acostumar com o que exatamente pedimos dele", contou o treinador à ESPN.

"Ele está indo bem nos treinos, mas isso também vale para outros jogadores. Estamos satisfeitos com ele, e ele já está adaptado ao time, ao clube e aos companheiros. É um processo."

Segundo García, principalmente as exigências específicas que o Ajax faz a um volante de marcação representam um ponto importante de atenção. "No nosso estilo de jogo, o camisa 6 é muito importante com a bola. Ele é bom em outros aspectos do jogo, mas ainda precisa aprender como se desmarcar e reconhecer quando ele é o homem livre", explicou o treinador. "Estamos trabalhando isso individualmente com ele, tanto em campo quanto com imagens de vídeo. É uma questão de tempo até que ele domine isso."

Quando chegou ao Ajax, Camara foi comparado, por suas qualidades físicas, a grandes nomes como Patrick Vieira, Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni. Ele também usava com frequência a braçadeira de capitão nas seleções de base da França e no Udinese Primavera. García, no entanto, não quer se pronunciar sobre até onde o meio-campista de dezoito anos pode chegar no fim das contas. "Isso é difícil de prever com jogadores jovens. Eles podem mudar de uma semana para outra, também porque muita coisa acontece mentalmente."

"Não posso dizer onde está o teto dele, mas ele tem qualidades muito boas. É um garoto fantástico, é bem quisto no vestiário, ajuda os outros, trabalha duro e é humilde. Não posso dizer nada de negativo sobre ele."