Redenção para o FC Barcelona após vexames contra o PSG e o Real Madrid

O FC Barcelona venceu o Aston Villa por 3 a 0 nesta terça-feira, no Spotify Camp Nou, pela Liga dos Campeões. Foi um alívio para a equipe do técnico Hansi Flick após os recentes fiascos contra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Frenkie de Jong começou no banco dos catalães e entrou no segundo tempo.
O Barcelona teve um início dos sonhos em casa. Lamine Yamal aproveitou um erro do Aston Villa na saída de bola e abriu o placar aos sete minutos. Poucos minutos depois, Ian Maatsen recebeu um cartão amarelo, um sinal de que o lateral-esquerdo precisava tomar cuidado.
O Aston Villa tentou assumir mais o controle do jogo e lamentou quando Joan García, goleiro do Barcelona, fez uma bela defesa em um chute forte de Johan Manzambi. O gigante catalão manteve a vantagem de 1 a 0 em casa até o intervalo.
A missão dos visitantes ingleses ficou ainda mais difícil quando um chute de Raphinha desviou em um jogador e entrou no gol: 2 a 0. Um duro golpe para o Aston Villa, que visitará o Manchester United, em má fase, no próximo fim de semana.
O Barcelona liquidou a partida aos 65 minutos, sob chuva. Raphinha calculou bem uma bola longa vinda da defesa e finalizou com tranquilidade. O Aston Villa ainda tentou marcar o gol de honra, e Leon Goretzka acertou a trave de cabeça.
Unai Emery decidiu colocar Tammy Abraham no lugar de Nicolas Jackson na reta final. Naquele momento, De Jong já estava em campo pelo Barcelona. O holandês substituiu o exausto Pedri nos últimos 20 minutos.
Foi, portanto, uma noite relativamente tranquila para o Barcelona no Spotify Camp Nou. Um bom ensaio para o grande duelo de domingo contra o Atlético de Madrid, por LaLiga. Os madrilenhos estão em segundo lugar, dois pontos atrás do líder Barcelona.