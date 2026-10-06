O Manchester City sofreu um novo golpe em seus esforços para contestar sua condenação por 114 das 115 infrações imputadas a ele pela Premier League, depois que relatórios revelaram que provas apresentadas anteriormente pelo clube à União das Associações Europeias de Futebol, a Uefa, podem contrariar um dos principais eixos de sua defesa.

O Manchester City foi condenado na semana passada por cometer 114 infrações relativas ao período entre 2009 e 2018, no processo em que a Premier League acusou o clube de usar contratos de patrocínio "fictícios" para inflar suas receitas em cerca de 900 milhões de libras esterlinas.

Apesar da decisão de condenação, o Manchester City mantém sua inocência e nega ter cometido qualquer infração, afirmando possuir "provas conclusivas" capazes de comprovar a validade de sua posição.

Está previsto que uma comissão independente formada por três pessoas analise o recurso do clube, com a decisão a ser emitida antes do fim do ano.

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Um dos principais eixos da defesa do Manchester City consiste em afirmar que os contratos de patrocínio em questão eram legítimos, e que os recursos vieram do governo dos Emirados Árabes Unidos, e não dos proprietários do clube por meio do grupo Abu Dhabi United Group for Investment, a ADUG.

Os regulamentos da Premier League permitem que entidades pertencentes a Estados patrocinem clubes, o que pode respaldar a posição do City no processo e comprovar — segundo seu argumento — que o Abu Dhabi United Group não esteve por trás de contratos de patrocínio ilegais.

Mas essa defesa sofreu um novo golpe depois que relatórios anteriores revelaram que a Etihad Airways, patrocinadora principal do Manchester City, informou aos departamentos de Comércio, Transportes e Estado dos Estados Unidos, em 2015, que os relatos de que o governo dos Emirados arcava com os custos dos contratos de patrocínio eram "falsos", isso durante uma investigação relacionada a companhias aéreas pertencentes a Estados.

Provas apresentadas pelo City à Uefa

Segundo o jornal "Times", as provas que o Manchester City apresentou à Uefa há mais de seis anos podem complicar ainda mais a posição do clube em seu recurso contra as acusações de contratos de patrocínio "fictícios".

O jornal informou que o City comunicou à Uefa que dois pagamentos no valor de 15 milhões de libras esterlinas cada um, transferidos em 2012 e 2013, foram efetuados por Jaber Mohamed, diretor-geral da corte do príncipe herdeiro dos Emirados.

Mas os relatórios indicam que o Manchester City não informou à Uefa as provas que ligam Jaber Mohamed à corte do príncipe herdeiro, limitando-se a dizer que "o pagamento foi feito por ordem do Abu Dhabi United Group for Investment".

Deveria, segundo o que os relatórios noticiaram, caber à "Etisalat", uma das empresas patrocinadoras do Manchester City, na qual os Emirados Árabes Unidos detêm participação majoritária, quitar os dois pagamentos.

Isso ocorre no momento em que a defesa do City se baseia no argumento de que foi o governo dos Emirados que financiou os contratos de patrocínio objeto da acusação, o que levanta questionamentos sobre o fato de a Uefa não ter sido informada dessa versão nas provas apresentadas pelo clube anos atrás.

Depoimento da Etihad gera outra crise

Esses desdobramentos não são o primeiro golpe que a defesa do Manchester City sofre, depois de terem surgido anteriormente provas ligadas à Etihad Airways.

Em 2015, a empresa pertencente ao governo dos Emirados Árabes Unidos prestou depoimentos aos departamentos de Comércio, Transportes e Estado dos Estados Unidos, durante uma investigação sobre companhias aéreas pertencentes a Estados, nos quais negou a veracidade das alegações de que o governo financiava os contratos de patrocínio.

A empresa afirmou, em comunicado da época, que sua propriedade estatal existe desde sua fundação, e que ela em momento algum recebeu apoio financeiro do governo de Abu Dhabi, explicando que seu financiamento veio de uma combinação de capital e empréstimos concedidos pelos acionistas e empréstimos comerciais.

Acrescentou que o capital dos acionistas e os empréstimos não são considerados apoio financeiro segundo qualquer definição em vigor, mas sim representam meios de investimento do governo de Abu Dhabi em um modelo comercial bem-sucedido.