Recuo oficial: a CAF devolve a Copa Africana de Nações ao formato antigo

O comitê executivo da Confederação Africana de Futebol decidiu, por unanimidade, nesta data, realizar a Copa Africana de Nações a cada dois anos, voltando atrás em sua decisão anterior de realizá-la a cada 4 anos.

Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol, havia anunciado durante a conferência estratégica da CAF, realizada em Cabo Verde no período de 7 a 9 de outubro de 2026, que o comitê executivo reavaliaria e revisaria a decisão que havia tomado no ano passado a respeito da realização da Copa Africana de Nações a cada 4 anos.

A reavaliação e a revisão vieram, entre outras razões, como resultado da percepção de que o lançamento da nova Liga das Nações Africanas, uma competição continental que deveria substituir a atual Copa Africana de Nações e ser disputada a cada dois anos, exigiria vários anos até conseguir fornecer os grandes recursos financeiros necessários para tornar as competições da Confederação Africana de Futebol e o futebol africano capazes de competir globalmente e de alcançar a autossuficiência financeira.

Motsepe afirmou, no comunicado oficial da CAF: "A decisão do comitê executivo da CAF de realizar a Copa Africana de Nações a cada dois anos baseou-se na necessidade de fortalecer, proteger e promover os interesses do futebol africano, além dos interesses das 54 federações membros da CAF, bem como dos jogadores africanos profissionais em clubes fora do continente".

E acrescentou: "Também levamos em consideração os muitos anos de que a nova Liga das Nações Africanas vai precisar, uma competição continental que deveria ser semelhante à atual Copa Africana de Nações e ser disputada a cada dois anos, antes de conseguir oferecer contribuições financeiras significativas e aportes relevantes para o desenvolvimento do futebol africano, de modo a tornar as competições da CAF capazes de competir globalmente e de alcançar a autossuficiência financeira".

E prosseguiu: "A próxima edição da Copa Africana de Nações será realizada em 2027 no Quênia, na Tanzânia e em Uganda, e estou confiante de que ela alcançará um grande sucesso. As edições seguintes do torneio serão realizadas nos anos de 2028, 2031 e 2033".

E continuou: "A próxima edição da Copa do Mundo será realizada em 2030 e, de acordo com as tradições adotadas pela Federação Internacional de Futebol, a fase final da Copa Africana de Nações e dos torneios de seleções nacionais das demais confederações continentais poderá não ser realizada no mesmo ano em que for disputada a Copa do Mundo".

E concluiu: "A Copa Africana de Nações não se limita a celebrar o futebol africano, mas representa também uma oportunidade de celebrar as ricas e diversas culturas, costumes e tradições do continente, reunindo os povos dos 54 países africanos e as comunidades africanas na diáspora, além de pessoas de diferentes partes do mundo. A decisão do comitê executivo da CAF é do interesse do futebol africano e das 54 federações membros, e contribuirá significativamente para o desenvolvimento e o crescimento do futebol na África".