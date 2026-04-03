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Recorde... Definidos os primeiros classificados para a Primeira Divisão egípcia

Olympic El Qanah FC
2. Division
FC Masar x Olympic El Qanah FC
FC Masar
Egito

Depois de uma longa ausência

O Al-Qanah garantiu oficialmente sua classificação para a Primeira Divisão egípcia, voltando aos holofotes após uma campanha notável na Liga Profissional, seis rodadas antes do fim da competição, graças à merecida vitória por 2 a 0 sobre o Masar na noite de sexta-feira, no estádio “Right to Dream”.

O técnico Abdel Nasser Mohamed conduziu sua equipe a uma vitória valiosa sobre o adversário comandado pelo ganês Omar Abdel Rabie, na 28ª rodada do campeonato.

Os gols do Al-Qanah foram marcados pela dupla Hazem Abousna e Mody Shalata, aos 38 e 78 minutos, garantindo a superioridade da equipe e mantendo a liderança na tabela de classificação.

Com essa vitória, o Al-Qanah elevou sua pontuação para 65 pontos no topo da Liga Profissional, enquanto o Masar ficou com 45 pontos na quarta posição, garantindo oficialmente aos jogadores de Ismailia a promoção para a Primeira Divisão após uma temporada excepcional.

O sistema do campeonato concede as três primeiras vagas para a Primeira Divisão, enquanto os dois últimos colocados são rebaixados para a Segunda Divisão “B”.

2. Division
El Dakhleya crest
El Dakhleya
ELD
FC Masar crest
FC Masar
FCM
2. Division
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Olympic El Qanah FC
QAN
Baladiyat El Mahalla SC crest
Baladiyat El Mahalla SC
BAL

O Al-Qanah garantiu seu retorno devido à diferença de 20 pontos entre ele e o Masr, já que este último não conseguirá recuperar a diferença, restando apenas seis rodadas para o fim da competição.

Esta é a classificação mais rápida da história da Primeira Divisão egípcia, já que nunca antes uma equipe havia garantido a classificação com seis rodadas de antecedência do fim da competição.

O Al-Nasr detinha o recorde anterior, tendo se classificado cinco rodadas antes do fim da competição na temporada 2017-2018.

O Al-Qanah retorna à Primeira Divisão após uma ausência de 12 anos, e o clube, que representa a cidade de Ismailia, já participou 29 vezes da competição.

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