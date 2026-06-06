Recorde de transferência de Alexander Isak é pulverizado: Brighton assina contrato de cinco anos

O Brighton & Hove Albion anunciou oficialmente a contratação de Zadok Yohanna no sábado. O nigeriano chega vindo do AIK Estocolmo, que receberá uma quantia sem precedentes para os padrões suecos: pelo menos 28 milhões de euros.

Yohanna, de 18 anos, que completará 19 no final deste mês, começou sua carreira em seu país natal, na Allah Football Academy. Em 2025, ele se transferiu para o AIK, onde rapidamente se tornou uma sensação.

Yohanna acabou disputando dezoito partidas pelo AIK, nas quais o ponta-direita marcou cinco gols e deu quatro assistências. O habilidoso driblador despertou enorme interesse com seu jogo, entre outros, do Chelsea, Newcastle United, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Brighton.

A escolha do jovem talento recaiu, portanto, sobre o Brighton, que, segundo Florian Plettenberg, da Sky Sport, pagará 28 milhões de euros. Com bônus, o valor total pode chegar a trinta milhões de euros. De qualquer forma, trata-se de um recorde absoluto de transferência para um clube sueco.

O anterior recorde de transferência de saída do AIK estava no nome de Alexander Isak. O atual atacante do Liverpool rendeu ao AIK 8,6 milhões de euros quando foi vendido ao Borussia Dortmund em 2017.

O recorde sueco era de Lucas Bergvall, que rendeu ao seu então clube, o Djurgårdens IF, 20 milhões de euros quando se transferiu para o Tottenham Hotspur em 2024.

“Estou ansioso para trabalhar com Zadok”, disse o técnico Fabian Hürzeler, que permanece no clube, através dos canais oficiais. “Depois de ver seus jogos e qualidades, sei que ele é um jogador capaz de fazer a diferença no ataque.”

“Ele ainda é jovem e vai precisar de tempo para se adaptar ao clube e à Premier League, mas é um jogador empolgante de se assistir e traz a criatividade que nossos torcedores certamente apreciarão.”

“Ele é dinâmico, rápido e gosta de entrar nas disputas. Suas qualidades e habilidades serão um verdadeiro trunfo para a nossa linha de ataque”, afirmou Hürzeler. Yohanna assinou um contrato até meados de 2031 no Amex Stadium.