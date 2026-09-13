O Manchester United recebeu uma notificação oficial do comitê de árbitros profissionais (Pro Ref), na qual confirma que o gol da vitória marcado pelo norueguês Erling Haaland a favor do Manchester City no dérbi disputado hoje em Old Trafford deveria ter sido anulado.

O astro norueguês deu a vitória ao Manchester City pelo placar de 1 a 0 no estádio de Old Trafford, após alojar a bola nas redes junto à trave mais distante.

Mas Enzo Fernández, que estava em posição de impedimento, avançou em direção à bola enquanto ela seguia para Haaland, e tentou jogá-la de cabeça, o que chamou a atenção de Lisandro Martínez e Senne Lammens.

A Premier League comentou o gol por meio de seu site oficial, dizendo: "Minuto 59: Erling Haaland marca um gol para dar a vantagem ao Manchester City, mas o assistente levanta a bandeira para sinalizar que o jogador norueguês estava impedido".

E acrescentou: "A tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) revisou a decisão do árbitro de não validar o gol por impedimento, e determinou que Haaland estava em posição correta e recomendou a validação do gol".

E prosseguiu: "A tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) também considerou que, apesar de Enzo Fernández estar em posição de impedimento, ele não jogou a bola".

Comunicado do comitê de árbitros sobre o gol de Haaland

Mas, poucas horas depois, ocomitê de árbitros profissionais (Pro Ref), presidido por Howard Webb, emitiu um comunicado no qual indicou que a intervenção de Fernández de fato afetou a defesa do Manchester United e, portanto, o gol não deveria ter sido validado.

Um porta-voz do comitê disse: "Após o lance ocorrido na partida da Premier League no domingo entre Manchester United e Manchester City em Old Trafford, gostaríamos de esclarecer a questão a respeito do gol marcado por Erling Haaland".

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E explicou: "A decisão inicial do árbitro em campo foi de impedimento contra Erling Haaland, e isso foi revisado por meio da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), e constatou-se que ele estava em posição regular (sem impedimento)".

E acrescentou: "No mesmo lance, confirmou-se que Enzo Fernández não tocou na bola, o que faz com que a questão da marcação da infração de impedimento fique a critério do árbitro; no entanto, neste caso, o árbitro de vídeo assistente não percebeu o impacto potencial da posição de Fernández, e deveria ter recomendado a revisão da decisão pelo árbitro de campo".

E completou: "Entramos em contato com o Manchester United nesta noite para reconhecer o que consideramos um erro de julgamento, e será realizada uma revisão do lance".

Vale lembrar que a rede espanhola "Archivo VAR", especializada em casos de arbitragem, afirmou que a validação do gol é uma farsa arbitral.

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