Reclamação apresentada após decisão do VAR no jogo do Arsenal: a disputa pelo título na Inglaterra terá uma nova reviravolta?

O West Ham United não desistiu e apresentou uma reclamação à organização inglesa de árbitros (PGMOL), segundo noticiam os meios de comunicação ingleses. O motivo foi o gol anulado de Callum Wilson no último minuto.

O Arsenal passou por grandes dificuldades na tarde de domingo contra o West Ham United, candidato ao rebaixamento. No London Stadium, a equipe de Mikel Arteta só conseguiu abrir o placar no final da partida com um gol de Leandro Trossard, mas parecia estar prestes a desperdiçar a vitória nos acréscimos.

Em um escanteio, Wilson pegou uma bola rebatida e mandou-a para o gol adversário. Com isso, Wilson não só colocou o Arsenal em apuros, como também garantiu ao West Ham um importante ponto na briga contra o rebaixamento.

No entanto, após a intervenção do VAR, o gol foi anulado. O goleiro do Arsenal, David Raya, teve sua camisa puxada e foi impedido durante o escanteio, o que fez com que, após longa deliberação, o gol fosse anulado. No total, levou quatro minutos para que a arbitragem chegasse a essa conclusão. O árbitro Chris Kavanagh precisou rever a jogada no monitor do VAR por 17 vezes.

Vários meios de comunicação ingleses relatam que o West Ham considera, por isso, que não poderia ter havido um erro evidente, em parte porque a decisão demorou tanto tempo. Nesse caso, a primeira decisão do árbitro deveria ser mantida, ou seja, a validação do gol.

Se essa reclamação terá algum sentido, ainda é uma incógnita. Muitas vezes, uma decisão permanece válida, apesar de o erro ter sido admitido.