"Recebi uma ligação do Koeman: vou disputar uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo"

O PSV encerrou de forma convincente a semana de comemorações após a conquista do título nacional com uma vitória por 2 a 0 sobre o Sparta Rotterdam. No estádio Het Kasteel, não houve nenhum momento de relaxamento por parte dos jogadores de Eindhoven, que, apesar da ausência de pressão, simplesmente dominaram a partida. Guus Til assumiu um papel de liderança e deixou claro após o jogo que a fome de vitórias ainda está longe de ser saciada.

O meio-campista enfatizou que não quer encerrar a temporada como uma mera formalidade. “Falando por mim, eu queria justamente acelerar o ritmo e mostrar que somos os melhores”, afirmou Til após a partida. Segundo ele, o PSV fez uma partida forte e deveria ter decidido o jogo logo no início.

Apesar das comemorações dos últimos dias, o PSV parecia revigorado e concentrado. Til demonstrou claramente que estava curtindo o jogo da equipe e não teve, em nenhum momento, a sensação de que faltasse concentração. “Quero voltar logo para o campo e vencer de novo. Na verdade, achei que jogamos muito bem.”

Segundo Til, o título antecipado não faz com que o foco desapareça. Pelo contrário, o meio-campista ofensivo vê isso justamente como uma motivação extra para continuar dominando cada partida. “Quando você é campeão tão cedo, pode comemorar todas as semanas. Eu só quero ganhar tudo.”

O PSV teve que jogar em Roterdã sem Joey Veerman e Jerdy Schouten, entre outros, mas isso quase não causou problemas. “Para mim, é bom quando o Joey está presente; ele sabe dar bons passes por cima, mas os rapazes que o substituíram hoje também foram bons.”

Segundo Til, o PSV não passou por nenhum momento realmente difícil. A equipe criou chances suficientes e poderia ter decidido a partida ainda no primeiro tempo. “Na verdade, não passamos por dificuldades e já deveríamos estar ganhando por 3 a 0 no intervalo. Às vezes foi um pouco de correr sem parar, porque jogamos um contra um.”

Um momento marcante da partida foi o gol anulado do PSV logo no início. Til teve um papel nisso, com uma suposta mão na jogada. “A princípio, achei que a bola tivesse sido tocada por outra pessoa, mas entendo a decisão. No começo, ainda fingi inocência”, contou ele com um sorriso.

Por fim, Til fala sobre suas perspectivas em relação à seleção holandesa e à próxima Copa do Mundo. “Ele me ligou, assim como o Joey.” Til não quer “revelar” o que foi discutido, mas mantém a esperança de uma nova chance na seleção holandesa. “Tenho a sensação de que ainda há algo a ser disputado.”