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A decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 não se limitou a definir o título a favor da seleção do Senegal. Ela também trouxe uma posição clara sobre as punições disciplinares impostas aos jogadores e aos membros da comissão técnica da seleção senegalesa, a começar pelo técnico Pape Thiaw, em razão dos incidentes ocorridos na final contra o Marrocos.

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O Conselho Disciplinar da Confederação Africana de Futebol havia aplicado uma série de punições à seleção do Senegal em razão dos incidentes ocorridos na final da Copa Africana de Nações entre as duas equipes, em Rabat, no dia 18 de janeiro. Entre elas estava a suspensão de Pape Thiaw, técnico da seleção senegalesa (na época), por cinco partidas oficiais sob a supervisão da CAF, por "conduta antidesportiva e violação dos princípios de fair play e integridade previstos no código disciplinar, além de prejudicar a imagem do esporte". O treinador também foi multado em 100 mil dólares americanos.

Iliman Ndiaye, jogador da seleção senegalesa, também foi suspenso por duas partidas oficiais sob a supervisão da CAF por "conduta antidesportiva em relação ao árbitro", e a mesma punição foi aplicada ao companheiro Ismaïla Sarr, pelo mesmo motivo.

Quanto à Federação Senegalesa de Futebol, a Comissão Disciplinar havia decidido multá-la em 300 mil dólares americanos pelo comportamento inadequado de sua torcida, que prejudicou a imagem do esporte e violou os princípios de fair play e integridade estabelecidos no código disciplinar. Também foi aplicada uma multa adicional de mesmo valor pela conduta antidesportiva dos jogadores e dos membros da comissão técnica, que incluiu violações aos princípios de fair play, lealdade e integridade, além de prejudicar a imagem do futebol. Houve ainda uma terceira multa, de 15 mil dólares, pela má conduta da seleção, depois que cinco de seus jogadores receberam cartão amarelo durante a partida.

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Nesta terça-feira, em um documento de 53 páginas, a corte rejeitou o pedido do lado marroquino para endurecer essas punições impostas aos jogadores e aos membros da comissão técnica do Senegal, por considerar que o pedido havia perdido o objeto. Com isso, foram mantidas as sanções já confirmadas pela Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol.

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Ainda assim, a Corte Arbitral do Esporte advertiu os jogadores da seleção senegalesa por terem deixado o campo, segundo publicou o site senegalês Seneweb. A decisão diz: "Isso não significa que a saída temporária dos jogadores da seleção senegalesa durante a partida não tenha sido uma infração grave. O painel entende, com base no trabalho que levou às recentes alterações nas regras da FIFA, que os jogadores devem ser fortemente dissuadidos de deixar o campo ou de se recusar a concluir a partida em protesto contra uma decisão do árbitro. Esse comportamento é contrário ao espírito do jogo e a todos os valores que o futebol defende. Neste caso, a decisão do árbitro de retomar a partida deve ser respeitada".

O Senegal havia vencido por 1 a 0 durante a partida, depois de o Marrocos desperdiçar um pênalti com Brahim Díaz. Depois disso, o caso da final foi parar na Justiça Desportiva, quando a federação senegalesa contestou a decisão de conceder o título ao Marrocos e levou o caso à CAS, que nesta terça-feira decidiu oficialmente a questão, coroando o Senegal.

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