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O meio-campista Kobbie Mainoo acredita que o Manchester United está a apenas uma vitória de dar a volta por cima na temporada, apesar do início difícil. Revelado pelas categorias de base do clube, ele destacou seu dever de transmitir os valores fundamentais do Manchester United e agradeceu ao técnico Michael Carrick pela orientação contínua.

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Mainoo dá o exemplo em meio a uma fase difícil

O meio-campista Kobbie Mainoo, do Manchester United, falou com a imprensa antes do jogo do clube contra a Roma pela Champions League, em Old Trafford. O United teve um início difícil na temporada 2026/27, com apenas uma vitória nas seis primeiras partidas da Premier League.

Mainoo segue como peça central para manter a sequência histórica do clube, que há 89 anos inclui um jogador formado na base entre os relacionados para cada partida, ao longo de 4.374 jogos consecutivos.

O meio-campista de 21 anos demonstrou convicção de que a recuperação está próxima.

Mainoo promete preservar as tradições e os valores do United

Mainoo reconheceu sua responsabilidade, como jogador formado na base, de manter os padrões estabelecidos pelas gerações anteriores. “O United é um clube enorme. Então, acho que muita gente conhece os valores que este clube defende, e eles foram transmitidos pelas pessoas que trabalharam e jogaram aqui”, afirmou Mainoo.

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“Sinto que tenho parte da responsabilidade de transmitir o que é o Manchester United, por ter vindo da base.”

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“Espero continuar passando essa mensagem pelo máximo de tempo que puder”, declarou o meio-campista.

Mainoo agradece a orientação de Carrick em meio às dificuldades

Mainoo elogiou o técnico Michael Carrick por lhe confiar responsabilidades no meio-campo desde que assumiu o comando na temporada passada. “Sou muito grato ao treinador por confiar em mim... e por todos os conselhos que me deu”, disse Mainoo.

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“Ele é um jogador que passou por este clube, conhece sua história e sabe o que é preciso para vencer. Levo as palavras dele a sério e tento colocá-las em prática todos os dias.”

“Tem sido uma temporada difícil... Sinto que estamos a uma vitória de mudar isso”, acrescentou.

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Manchester United busca reação crucial contra a Roma

Mainoo quer se impor no centro do meio-campo enquanto o United tenta dar sequência à vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK pela Champions League, conquistada no início da temporada.

O meio-campista pediu que a equipe se mantenha firme nos momentos difíceis.

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O United recebe a Roma em Old Trafford em um confronto europeu decisivo.