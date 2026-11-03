Mainoo dá o exemplo em meio a uma fase difícil
O meio-campista Kobbie Mainoo, do Manchester United, falou com a imprensa antes do jogo do clube contra a Roma pela Champions League, em Old Trafford. O United teve um início difícil na temporada 2026/27, com apenas uma vitória nas seis primeiras partidas da Premier League.
Mainoo segue como peça central para manter a sequência histórica do clube, que há 89 anos inclui um jogador formado na base entre os relacionados para cada partida, ao longo de 4.374 jogos consecutivos.
O meio-campista de 21 anos demonstrou convicção de que a recuperação está próxima.
Mainoo promete preservar as tradições e os valores do United
Mainoo reconheceu sua responsabilidade, como jogador formado na base, de manter os padrões estabelecidos pelas gerações anteriores. “O United é um clube enorme. Então, acho que muita gente conhece os valores que este clube defende, e eles foram transmitidos pelas pessoas que trabalharam e jogaram aqui”, afirmou Mainoo.
“Sinto que tenho parte da responsabilidade de transmitir o que é o Manchester United, por ter vindo da base.”
Tópicos relacionados
“Espero continuar passando essa mensagem pelo máximo de tempo que puder”, declarou o meio-campista.
Mainoo agradece a orientação de Carrick em meio às dificuldades
Mainoo elogiou o técnico Michael Carrick por lhe confiar responsabilidades no meio-campo desde que assumiu o comando na temporada passada. “Sou muito grato ao treinador por confiar em mim... e por todos os conselhos que me deu”, disse Mainoo.
“Ele é um jogador que passou por este clube, conhece sua história e sabe o que é preciso para vencer. Levo as palavras dele a sério e tento colocá-las em prática todos os dias.”
“Tem sido uma temporada difícil... Sinto que estamos a uma vitória de mudar isso”, acrescentou.
Manchester United busca reação crucial contra a Roma
Mainoo quer se impor no centro do meio-campo enquanto o United tenta dar sequência à vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK pela Champions League, conquistada no início da temporada.
O meio-campista pediu que a equipe se mantenha firme nos momentos difíceis.
O United recebe a Roma em Old Trafford em um confronto europeu decisivo.