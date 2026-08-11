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Enzo Millot 2025-26Getty

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Rebelião no Ahly: Millot recusa decisão da diretoria e emperra plano do "Al-Raqi"

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E quanto às negociações de Diriyah?

Relatos da imprensa saudita revelaram o destino da saída de Enzo Millot, jogador do Al-Ahli, do time e sua transferência para o Al-Diriyah durante a atual janela de transferências de verão, em meio à associação do nome do jogador com uma saída do clube.

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O jornal saudita "Al-Yaum" citou fontes próximas ao Al-Ahli: "Enzo Millot recusa, no momento, a ideia de deixar o time e transferir-se para o Al-Diriyah, já que o jogador insiste em permanecer no elenco durante a próxima temporada de forma oficial".

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Os dirigentes do Al-Ahli insistem na saída de Enzo Millot do time durante a atual janela de transferências de verão, por vontade do treinador da equipe e da direção esportiva do clube.

A diretoria do Al-Ahli busca reforçar o elenco com mais de uma contratação, antes do fechamento da atual janela de transferências de verão, reforçando o time em preparação para a nova temporada.

De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", a diretoria do Al-Diriyah chegou a um acordo com a do Al-Ahli sobre a transferência de Millot para o time recém-promovido à Roshn League, por empréstimo até o fim da nova temporada.

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Millot havia se juntado ao Al-Ahli no início da temporada passada, vindo do Stuttgart, da Alemanha, depois de Jaïssle insistir na sua contratação, já que o treinador alemão via no jogador francês um reforço importante para o meio-campo do time e sua capacidade de executar suas ideias táticas.

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