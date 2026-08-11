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Enzo Millot 2025-26Getty

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Rebelião no Ahly: Millot recusa decisão da diretoria e atrapalha plano do "Al-Raqi"

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E quanto às negociações de Diriyah?

Relatos da imprensa saudita revelaram o desfecho da saída de Enzo Millot, jogador do Al-Ahli, do clube e sua transferência para as fileiras do Al-Diriyah durante a atual janela de transferências de verão, em meio à associação do nome do jogador a uma saída do clube.

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O jornal saudita "Al-Yaum" citou fontes próximas ao clube Al-Ahli: "que Enzo Millot recusa no momento a ideia de deixar as fileiras do time e transferir-se para as fileiras do Al-Diriyah, com o jogador insistindo em permanecer oficialmente no elenco do time na próxima temporada".

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Os dirigentes do clube Al-Ahli insistem na saída de Enzo Millot das fileiras do time durante a atual janela de transferências de verão, por desejo do técnico da equipe e da direção esportiva do clube.

A direção do Al-Ahli busca reforçar o elenco do time com mais de uma contratação antes do fechamento da atual janela de transferências de verão e reforçar as fileiras do time, em preparação para a nova temporada.

De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", a direção do clube Al-Diriyah chegou a um acordo com a do Al-Ahli sobre a transferência de Millot para as fileiras do time recém-promovido à Liga Roshn, por empréstimo até o fim da nova temporada.

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Millot havia se juntado ao Al-Ahli no início da temporada passada, vindo do Stuttgart, da Alemanha, depois que Jaissle insistiu em contratá-lo, já que o técnico alemão via no jogador francês um reforço importante para o meio-campo do time e sua capacidade de executar suas ideias táticas.

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