Reality FBI tem notícias picantes sobre a vida pessoal conturbada de Ruben van Bommel

O relacionamento de Ruben van Bommel e Noa Jacobus, que interpreta Nola em Goede Tijden, Slechte Tijden, chegou ao fim, sugere o Reality FBI nesta segunda-feira de manhã no Instagram.

Há apenas duas semanas, o Reality FBI noticiou o relacionamento entre Van Bommel e Jacobus. Na ocasião, ele foi visto de mãos dadas com ela no centro de Eindhoven.

Jacobus, de 22 anos, interpreta Nola Sanders em Goede Tijden, Slechte Tijden. Natural de Alphen, ela tem mais de 57 mil seguidores no Instagram.

O romance entre os dois, portanto, parece já ter terminado. Van Bommel deixou de segui-la. O curioso é que sua ex, Maxim Esmee Jansma, voltou a segui-lo. Ela publicou uma foto de Halloween com a legenda: "Jogue suas cartas direito". A postagem parece ser dirigida ao atacante do PSV.

Gostando ou não, a vida pessoal dos jogadores de futebol e de suas esposas e namoradas é um prazer secreto para muitos fãs do esporte. O Voetbalzone, é claro, se dedica às notícias de futebol, mas também acompanha regularmente a vida dos craques muito além das quatro linhas.