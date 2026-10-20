Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam em 21 de outubro de 2026, às 15h (EST) e às 20h (GMT).
Real Madrid reencontra seu ritmo
O Real Madrid venceu o Sevilla por 4 a 1 com estilo no fim de semana, graças a dois gols de Kylian Mbappe e a gols de Arda Guler e Yan Diomande. O próximo compromisso da equipe de Jose Mourinho será contra o Barcelona no El Clásico, mas, antes disso, ela recebe o RB Leipzig pela Champions League. Na segunda rodada da fase de liga, o Real Madrid protagonizou uma virada impressionante contra a Roma: marcou três vezes nos oito minutos finais e venceu por 4 a 3. O ponta marfinense Yan Diomande enfrentará seu ex-clube após uma transferência de alto valor para o Real Madrid no verão.
Leipzig tenta se recuperar da goleada
A pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique no fim de semana deixou o Leipzig um tanto abalado, embora a equipe de Martin Demichelis já tenha marcado 15 gols em seus cinco primeiros jogos nesta temporada da Bundesliga. No campeonato nacional, venceu três partidas e perdeu três, um retrospecto que resume bem sua imprevisibilidade.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
- O Real Madrid não conta com Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, enquanto Marc Guiu e Assan Ouédraogo estão fora pelo Leipzig.
- O astro turco Arda Guler soma dois gols e duas assistências em seus últimos dois jogos na Champions League.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Real Madrid x Leipzig
A provável escalação de Jose Mourinho tem Thibaut Courtois no gol e uma linha de quatro defensores formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger e Denzel Dumfries. Yan Diomande, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni aparecem no meio-campo ao lado de Jude Bellingham e Brahim Diaz, com Kylian Mbappe no comando do ataque. Não há, no momento, relatos de lesões ou suspensões na equipe da casa.
A provável escalação de Martin Demichelis tem Maarten Vandevoordt no gol, com Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum e Willi Orban na defesa. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda e Romulo Cruz completam a equipe. Nenhuma preocupação com lesões ou suspensões foi confirmada para o Leipzig antes da partida, embora novas informações sejam acrescentadas mais perto do início do jogo.
Momento das equipes
O Real Madrid venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Sevilla por 4 a 1 em casa por LaLiga. Entre as vitórias anteriores estão o triunfo por 3 a 4 fora de casa contra a Roma na Champions League e o resultado de 1 a 0 em casa contra o Villarreal. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 diante do Atlético de Madrid, por LaLiga. Nesses cinco jogos, o Real Madrid marcou 13 gols e sofreu sete.
O RB Leipzig venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos oficiais, sem registrar empates. A partida mais recente terminou em uma pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique na Bundesliga, embora a equipe já tenha se recuperado de um revés semelhante nessa sequência com uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. O triunfo por 1 a 0 sobre o PSV Eindhoven na Champions League mostra que o Leipzig pode ter um bom desempenho na Europa. Nesses cinco jogos, marcou 12 gols e sofreu nove.
Histórico de confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2024, quando Real Madrid e RB Leipzig empataram por 1 a 1 na Champions League, no Bernabéu. Antes disso, o Real Madrid venceu o Leipzig fora de casa por 1 a 0, em fevereiro de 2024. Nos quatro confrontos diretos registrados, o Real Madrid venceu dois e empatou um, enquanto o Leipzig conquistou uma vitória: 3 a 2 em casa, em outubro de 2022. O Real Madrid marcou cinco gols e sofreu cinco nesses quatro encontros.
Classificação
|#
|J
|V
|E
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|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
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|2
|0
|0
|10
|3
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
V
V
|5
|2
|2
|0
|0
|8
|4
|+4
|6
V
V
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|7
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|8
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|10
|2
|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
E
V
|11
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|12
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|+2
|3
D
V
|13
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|14
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|15
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
V
D
|16
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
D
V
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
D
V
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
D
V
|21
|2
|1
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|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|22
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|23
|2
|1
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|4
|7
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|3
V
D
|24
|2
|1
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|1
|5
|-4
|3
V
D
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|4
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|1
D
E
|26
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|-1
|1
D
E
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|1
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|-2
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E
D
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|1
|1
|7
|-6
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D
E
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D
D
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|0
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|2
|2
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|-3
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D
D
|31
|2
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|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|32
|2
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|0
|2
|1
|4
|-3
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
D
D
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|36
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
D
D
Na classificação da Champions League, o Real Madrid ocupa atualmente o oitavo lugar, enquanto o RB Leipzig está na 21ª posição. A diferença reflete as trajetórias contrastantes das duas equipes na competição desta temporada.