Real Madrid x PSV Eindhoven: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Campanha perfeita na Europa põe à prova a ambição holandesa no Bernabéu

O Real Madrid recebe o PSV Eindhoven no Estádio Bernabéu, em Madri, pela Champions League, na terça-feira.

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O time de Jose Mourinho chega confiante. No sábado, ampliou sua sequência de vitórias para nove jogos ao vencer o Celta de Vigo por 2 a 1, depois de sofrer um gol aos seis minutos.

Para vencer, o Real Madrid precisou reagir. Kylian Mbappe perdeu um pênalti no primeiro tempo, Jude Bellingham empatou aos 66 minutos e Carlos Espi, que entrou no decorrer da partida, marcou o gol da vitória aos 85, após cruzamento de Vinicius Junior.

Thibaut Courtois também teve participação importante, com duas defesas quando o placar estava em 1 a 0 que impediram o Celta de ampliar a vantagem. Mourinho destacou a melhora no segundo tempo e a reação de seus jogadores após o intervalo.

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O PSV chega à Espanha em boa fase nas competições nacionais sob o comando de Peter Bosz. No sábado, venceu o NEC Nijmegen por 4 a 1 no Campeonato Holandês, mas sua última partida na Champions League terminou em derrota por 2 a 1 para o Club Brugge.

Com esse resultado, a equipe holandesa ainda tem trabalho pela frente na Europa, e uma visita ao Bernabéu é um cenário difícil para começar a mudar essa situação.

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