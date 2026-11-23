Real Madrid x PSV Eindhoven: detalhes da partida
Campanha perfeita na Europa põe à prova a ambição holandesa no Bernabéu
O Real Madrid recebe o PSV Eindhoven no Estádio Bernabéu, em Madri, pela Champions League, na terça-feira.
O time de Jose Mourinho chega confiante. No sábado, ampliou sua sequência de vitórias para nove jogos ao vencer o Celta de Vigo por 2 a 1, depois de sofrer um gol aos seis minutos.
Para vencer, o Real Madrid precisou reagir. Kylian Mbappe perdeu um pênalti no primeiro tempo, Jude Bellingham empatou aos 66 minutos e Carlos Espi, que entrou no decorrer da partida, marcou o gol da vitória aos 85, após cruzamento de Vinicius Junior.
Thibaut Courtois também teve participação importante, com duas defesas quando o placar estava em 1 a 0 que impediram o Celta de ampliar a vantagem. Mourinho destacou a melhora no segundo tempo e a reação de seus jogadores após o intervalo.
O PSV chega à Espanha em boa fase nas competições nacionais sob o comando de Peter Bosz. No sábado, venceu o NEC Nijmegen por 4 a 1 no Campeonato Holandês, mas sua última partida na Champions League terminou em derrota por 2 a 1 para o Club Brugge.
Com esse resultado, a equipe holandesa ainda tem trabalho pela frente na Europa, e uma visita ao Bernabéu é um cenário difícil para começar a mudar essa situação.
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Prováveis escalações de Real Madrid x PSV
Time titular
Técnico
- J. Mourinho
- P. Bosz
Momento das equipes
Histórico do confronto direto
Confrontos
Classificação
|#
|J
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|D
|GP
|GC
|SG
|P
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|4
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|0
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|0
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|16
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D
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|34
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|1
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D
D
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|4
|0
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|4
|1
|17
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|0
D
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D