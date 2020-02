Real Madrid x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após perder a liderança do Campeonato Espanhol, o volta a campo nesta quarta-feira (26), contra o , às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Manchester City DATA Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues fazem o primeiro jogo das oitavas de final na UCL em casa/ Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Vindo de um empate e uma derrota na , os merengues entram em campo pressionados por um resultado positivo nesta quarta, e sem contar com Eden Hazard, que sofreu uma fissura na fíbula e pode perder até mesmo o jogo da volta.

Na , a equipe comandada por Zinedine Zidane avançou às oitavas em segunda colocada do grupo A.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.

MANCHESTER CITY

Do outro lado, os ingleses estão a 12 pontos do líder na Premier League e já descartou a corrida pelo título no torneio nacional. Com isso, a prioridade do City é a conquista do troféu inédito.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola não poderá contar com Raheem Sterling, além de Sané, que ainda se recupera de uma lesão.

Os Citizens avançaram na UCL como líder do Grupo C na primeira fase.

Provável escalação do Man. City: ​Éderson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Agüero, Bernardo Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 2 La Liga 16 de fevereiro 1 x 0 Real Madrid La Liga 22 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 1º de maro 17h (de Brasília) Betis x Real Madrid La Liga 8 de março 17 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 0 Premier League 19 de fevereiro City 0 x 1 Manchester City Premier League 22 de fevereiro

Próximas partidas