"Real Madrid quer se desfazer de jogador antes de contratar alvo prioritário"

José Mourinho quer reforçar seu elenco antes do início da nova temporada de LaLiga. Segundo o Marca, o técnico português está focado especificamente na contratação de um zagueiro.

Segundo relatos, Mourinho está incomodado com o grande número de lesionados, especialmente na última linha. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Éder Militão estão fora por diferentes lesões. O último deles ainda terá de passar por mais alguns meses de recuperação.

Ibrahim Konaté, vindo do Liverpool, também não joga no amistoso de sábado contra a Fiorentina. O defensor francês está de férias depois de ter alcançado a semifinal da Copa do Mundo.

Por enquanto, Mourinho precisa contar com os jovens Lamini Fati e Joan Martínez no centro da defesa madrilenha. Enquanto isso, o mercado da bola está sendo vasculhado em busca de reforços para o setor defensivo.

Segundo o Marca, primeiro será preciso vender um jogador antes de contratar um defensor. Tudo indica que se trata de Raúl Asencio, que atualmente se recupera de uma lesão.

Mourinho gastou recentemente 75 milhões de euros para reforçar as laterais. Denzel Dumfries chegou da Inter, enquanto Marc Cucurella foi tirado do Chelsea por 55 milhões de euros.

O Real Madrid ainda fará alguns amistosos antes do início da temporada de LaLiga. Em 22 de agosto, o Espanyol será o primeiro adversário da equipe de Mourinho.