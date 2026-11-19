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Segundo o comunicado oficial do Real Madrid, "o Real Madrid C.F. e Aurélien Tchouameni chegaram a um acordo para a prorrogação do contrato do jogador, que permanecerá no clube até 30 de junho de 2032.

Aurélien Tchouameni chegou ao Real Madrid em 2022. Em suas cinco temporadas no clube, disputou 205 partidas e conquistou oito títulos: uma Champions League, duas Copas do Mundo de Clubes, duas Supercopas da UEFA, um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Ele joga pela seleção francesa, pela qual soma 50 partidas e conquistou a UEFA Nations League em 2021".

Tchouameni está no Real Madrid desde a temporada 2022-23 (após passagens por Bordeaux e Monaco) e soma 186 partidas com a camisa do Real Madrid, com 7 gols marcados. Pelo Real Madrid, o francês nascido em 2000 conquistou 1 Campeonato Espanhol, 1 Copa da Espanha, 1 Supercopa da Espanha, 1 Champions League, 1 Copa do Mundo de Clubes, 1 Copa Intercontinental e 2 Supercopas da UEFA.

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O Real Madrid, portanto, oficializou a renovação de Tchouameni. Segundo o comunicado do clube espanhol, o meio-campista francês chegou a um acordo com o Real Madrid para estender seu vínculo até 30 de junho de 2032.

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Após chegar à capital espanhola no verão de 2022, depois de passagens por Bordeaux e Monaco, Tchouameni conquistou gradualmente um papel importante na equipe. No comunicado oficial, o Real Madrid destaca sua contribuição ao longo das cinco temporadas em que vestiu a camisa do clube, período em que somou 205 partidas e conquistou oito troféus: uma Champions League, duas Copas do Mundo de Clubes, duas Supercopas da UEFA, um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Quanto ao desempenho individual, o jogador nascido em 2000 disputou 186 partidas com a camisa do Real Madrid e marcou sete gols. Seu currículo pelo clube inclui um Campeonato Espanhol, uma Copa da Espanha, uma Supercopa da Espanha, uma Champions League, uma Copa do Mundo de Clubes, uma Copa Intercontinental e duas Supercopas da UEFA.

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Tchouameni também alcançou marcas importantes com a seleção francesa: soma 50 partidas pela França e conquistou a UEFA Nations League em 2021. Tchouameni estreou pela seleção em 2021, contra a Bósnia, e venceu a Nations League naquele ano. Sua última partida pela seleção francesa foi a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo disputada no último verão.