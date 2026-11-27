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O futuro de Brahim Diaz continuará no Real Madrid. O contrato do meia-atacante marroquino terminaria ao fim desta temporada, em 30 de junho de 2027, e havia algum tempo os rumores sobre uma possível saída o ligavam a grandes clubes de vários países europeus, inclusive da Itália.

Mas, como confirmou oficialmente o clube de Madri em comunicado, o meia-atacante nascido em 1999 prorrogou hoje seu vínculo com o Real Madrid por mais cinco anos.

A RENOVAÇÃO: Depois dos anos em que atuou por empréstimo pelo Milan na Série A, Brahim Diaz voltou ao Real Madrid no verão de 2023 com um contrato de quatro anos e teve um desempenho irregular. Hoje, o clube decidiu renovar seu contrato até 30 de junho de 2031.

O COMUNICADO: O Real Madrid CF e Brahim Díaz chegaram a um acordo para prorrogar o contrato do nosso jogador, que ficará vinculado ao clube até 30 de junho de 2031. Brahim chegou ao Real Madrid em 2019, aos 19 anos. Em suas seis temporadas com a nossa camisa, disputou 173 partidas e conquistou sete títulos: uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da UEFA, dois títulos de La Liga e duas Supercopas da Espanha. É jogador da seleção marroquina, pela qual disputou até agora 36 partidas e marcou 15 gols. Foi o artilheiro da Copa Africana de Nações de 2025.

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POUCO ESPAÇO COM MOURINHO: A situação contratual do marroquino, somada aos poucos minutos que vem recebendo com José Mourinho, levou vários clubes europeus a procurá-lo para avaliar uma possível transferência, primeiro no verão e agora em janeiro.



Sob o comando do Special One, soma dez jogos e quatro assistências (todas na Champions League), mas foi titular apenas duas vezes. Nas demais partidas, jogou no máximo 20 minutos, incluindo o jogo contra o Barcelona, em que ficou no banco durante toda a partida.

SEM VOLTA À ITÁLIA: A Juventus, em particular, procurou Brahim Diaz no verão e tentou iniciar contatos para contratá-lo a baixo custo para o meio-campo ofensivo, antes de optar por outros alvos. Os rumores sobre o Milan nunca foram confirmados, e o clube italiano está de olho há algum tempo em Endrick, do Real Madrid. Roma e Napoli ainda apareciam como possibilidades, mas a renovação, que se tornava cada vez mais concreta nos últimos dias, afastou os dois clubes italianos.