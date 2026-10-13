Real Madrid está confiante em roubar alvo do Barcelona

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Indicadores positivos para o Merengue

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A corrida pela contratação do talento inglês JJ Gabriel, jogador do Manchester United, entrou em sua fase decisiva, em meio a informações que indicam um otimismo crescente do Real Madrid quanto à possibilidade de fechar o negócio em detrimento do Barcelona.

Gabriel, de 16 anos, é considerado um dos maiores talentos em ascensão da academia do Manchester United nos últimos anos e já manifestou a intenção de deixar Old Trafford.

De acordo com o jornalista Ramon Álvarez, o otimismo dentro do Real Madrid aumenta quanto à possibilidade de concretizar a negociação, com base no trabalho do clube junto ao jogador e na crença de que ele pode obter um passaporte irlandês ou cipriota.





Esse é o maior obstáculo para a transferência de Gabriel a um clube europeu, o que faz com que qualquer avanço nesse aspecto seja um passo importante para a conclusão do negócio.

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Gabriel havia apresentado diversas exigências ao Manchester United, entre elas a garantia de minutos no time principal, além de um contrato lucrativo, pedidos que foram recusados pelo clube inglês. A expectativa é que a negociação se concretize na janela de transferências de inverno, em janeiro de 2027.

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O que isso significa para Barcelona e United?

O Barcelona continua na corrida pela contratação de Gabriel, mas esse desdobramento representa um sinal negativo para a sua ambição de contar com o jovem talento nesta temporada.

O clube catalão estava envolvido em uma disputa direta com o Real Madrid pelo jogador, enquanto Bayern de Munique e Paris Saint-Germain monitoravam a situação, antes de Gabriel demonstrar preferência por se transferir para a Espanha.









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O Manchester United se prepara para receber cerca de apenas 350 mil libras esterlinas como compensação de "formação", o que torna a operação uma aposta de baixo custo em um talento de potencial enorme.

Ainda assim, a decisão final não foi tomada, e o Barcelona permanece na disputa, especialmente porque há tempo suficiente antes da janela de janeiro. A palavra final está nas mãos de Gabriel e de sua família, mas, de acordo com os dados mais recentes, ele parece inclinado ao clube da capital espanhola.