O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2026-2027 rendeu confrontos difíceis para o Real Madrid, depois que o clube espanhol caiu contra 8 equipes, com 4 partidas em seu estádio e 4 fora de casa.

O Real Madrid inicia sua caminhada com um confronto complicado diante da Inter, da Itália, em seu estádio, enquanto visita o Arsenal, da Inglaterra, em seu duelo de maior destaque fora de casa.

As partidas do Real Madrid na fase de liga ficaram da seguinte forma:

Real Madrid x Inter, da Itália — no estádio Santiago Bernabéu.

Arsenal x Real Madrid — fora de casa.

Real Madrid x PSV Eindhoven, da Holanda — em seu estádio.

Roma, da Itália x Real Madrid — fora de casa.

Real Madrid x RB Leipzig, da Alemanha — em seu estádio.

Shakhtar Donetsk, da Ucrânia x Real Madrid — fora de casa.

Real Madrid x LASK, da Áustria — em seu estádio.

AEK Atenas, da Grécia x Real Madrid — fora de casa.

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Este sorteio faz parte do novo formato da Liga dos Campeões da Europa, que reúne 36 equipes em uma única fase de liga, na qual cada time disputa 8 partidas contra 8 adversários diferentes, sendo dois de cada pote, um em seu estádio e outro fora de casa.

Os ocupantes das oito primeiras posições avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem entre a nona e a vigésima quarta colocação disputam um playoff no formato de ida e volta para brigar pelas vagas restantes nas oitavas de final, ao passo que os times do 25º lugar até o último se despedem da competição sem passar para a Liga Europa.

A fase de liga tem início no período de 8 a 10 de setembro de 2026, com a última rodada marcada para o dia 27 de janeiro de 2027, enquanto a partida final será disputada na capital espanhola, Madri, no dia 5 de junho de 2027.

O duelo entre Real Madrid e Arsenal se destaca como um dos confrontos mais fortes do time merengue na fase de liga, ao lado do confronto com a Inter, enquanto os jogos contra PSV Eindhoven, Roma, RB Leipzig, Shakhtar, LASK e AEK Atenas parecem testes distintos para a equipe ao longo de sua caminhada rumo à classificação às fases eliminatórias.

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