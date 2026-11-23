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As notícias não são boas para Josè Mourinho, para o Real Madrid nem para os clubes que esperam contratar Endrick em janeiro, sobretudo Milan e Roma . Após se machucar contra o Celta de Vigo na partida de sábado, Endrick passou por exames nesta manhã que apontaram uma lesão no adutor esquerdo. Segundo as primeiras informações, o jovem brasileiro deverá ficar afastado por um período de duas a três semanas.

O jogador nascido em 2006 precisa parar novamente após a lesão muscular do início da temporada, que o fez perder quatro partidas. É uma fase difícil para o ex-Palmeiras, que vem encontrando dificuldades tanto para conseguir espaço em campo quanto para atingir sua melhor condição física. A notícia também é ruim para o Milan. Conforme Cardinale confirmou no último sábado ao calciomercato.com, Endrick está há algum tempo na lista do clube, que busca elevar significativamente o nível do elenco montado para Amorim.

Nos planos de Cardinale, a contratação de Endrick permitiria ao Milan contar com um dos melhores jogadores do mundo na função de segundo atacante ou meia-atacante, dando apoio a Ramos, a referência no ataque. A chave também está no plano de Amorim para o brasileiro: acrescentar qualidade à faixa central do ataque, não oferecer uma alternativa ao português. Era esse o papel que o jovem talento grego Karetsas poderia desempenhar antes de decidir aderir ao projeto do Borussia Dormtund.

A condição física de Endrick pode gerar algumas dúvidas para Cardinale, que mantém contato direto com a Roc Nations: nos últimos dias, o proprietário do Milan se reuniu em Milão com um representante da agência que cuida dos interesses do jogador.

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Na prática, essa lesão de Endrick não altera a estratégia do Milan no mercado: a intenção é apresentar uma proposta importante ao Real Madrid em janeiro e, se não houver acordo, retomar as conversas no próximo verão europeu. Isso porque, na cabeça de Cardinale, a união entre Endrick e Milan tem de acontecer.

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O único plano B seria encontrar um jogador de qualidade para atuar como meia-atacante e ocupar os espaços entre as linhas, considerando que Cisse vem evoluindo e marcando muitos gols a cada partida. Reforços para a zaga e para ser reserva de Ramos seriam, certamente, ainda mais necessários, considerando a saída certa de Camarda por empréstimo.