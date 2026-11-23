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Segundo o boletim médico divulgado nesta manhã pelo Real Madrid, "após os exames realizados hoje pela equipe médica do Real Madrid, nosso jogador Endrick foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor esquerdo. Sua recuperação será monitorada".

O brasileiro, nascido em 2006, disputou no sábado os últimos 19 minutos da vitória do Real Madrid sobre o Celta Vigo por 2 a 1 no Bernabéu. José Mourinho colocou Endrick em campo aos 71 minutos, no lugar de Diomande, quando o placar ainda estava em 1 a 1. Depois, Espi marcou aos 85 minutos e deu a vitória ao Real Madrid.

Endrick disputou oito partidas até agora nesta temporada, com um gol e uma assistência. Ao todo, o ex-Palmeiras esteve em campo pela equipe de Mourinho por 160 minutos nesta temporada.

Por causa da lesão, Endrick pode ficar fora por cerca de um mês e perder os jogos do campeonato previstos antes da pausa, contra Alaves, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna e A Coruna, além das partidas da Champions League contra PSV e Arsenal.

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Milan e Roma têm forte interesse em Endrick no mercado de transferências e pretendem contratá-lo por empréstimo na janela de janeiro. Se o brasileiro realmente ficar afastado até a pausa, a partida de sábado pode ter sido sua última atuação nesta temporada com a camisa do Real Madrid.