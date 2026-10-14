Apesar da queda de rendimento e das críticas crescentes nos últimos tempos, Vinícius Júnior continua a ocupar um lugar especial no Real Madrid, que aposta em José Mourinho para devolver o brasileiro ao seu melhor nível, numa missão que vai além das quatro linhas e alcança o que acontece dentro e fora do vestiário.

Segundo reportagem dojornal "El Mundo", recuperar a melhor versão de Vinícius se tornou uma obsessão no Real Madrid, tanto no aspecto esportivo quanto no administrativo, sobretudo porque o clube renovou o contrato do jogador por 25 milhões de euros anuais ao longo de seis temporadas.

Os dirigentes do clube acreditam na importância do atacante, não apenas como uma das principais peças da equipe, mas também pelo seu papel na manutenção da união dentro do vestiário, já que ele funciona como ponte entre os diferentes grupos de jogadores e mantém relações fortes com Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Federico Valverde, além de seus compatriotas brasileiros.

A comemoração de Mourinho com Vinícius pelo gol marcado contra o Villarreal, antes de ser anulado, revelou o desejo do técnico português de apoiar seu jogador e reconstruir a relação dele com a torcida do Santiago Bernabéu, que o vaiou na maioria das partidas da temporada.

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Mourinho correu até Vinícius e comemorou com ele de forma efusiva, em uma cena que refletiu sua tentativa de dar suporte ao atleta e ajudá-lo a reconquistar a confiança dos torcedores.

De acordo com o jornal, Mourinho não se limitou ao apoio público: também teve várias conversas particulares com Vinícius desde que assumiu o cargo, aproveitando o fato de ambos falarem português, idioma que lhes dá mais espaço para se comunicar com liberdade e clareza.

O treinador pediu ao jogador mudanças na rotina diária, especialmente no que diz respeito ao descanso e à recuperação, depois de notar que ele às vezes passa longas horas no centro de treinamentos de Valdebebas, em vez de voltar para casa e ter o repouso necessário.

Em coordenação com a comissão técnica e com os preparadores físicos particulares do jogador, alguns detalhes de seu programa diário foram ajustados, com o compromisso de Vinícius de mudar seus hábitos.

Preocupação esportiva e econômica

A situação atual do Real Madrid é diferente do período em que Xabi Alonso deixava Vinícius no banco de reservas, pois agora a diretoria entende que o nível do jogador caiu de forma evidente, depois de ele aparecer lento e sem a vivacidade que o caracterizou por anos

Isso coloca Mourinho diante da missão de recuperar um astro que representa parte essencial do projeto esportivo do clube, além de seu enorme valor financeiro.

Segundo o jornal, o plano tem como objetivo devolver Vinícius ao nível habitual e restabelecer sua confiança em si mesmo e na torcida do Real Madrid, para que o "coração da equipe" volte a influenciar dentro de campo e no vestiário.



