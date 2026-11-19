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O cenário da transferência de Rodri para o Barcelona volta a se repetir, mas desta vez com os papéis invertidos. Foi o clube blaugrana que tirou o jogador espanhol no último momento, e agora o Real Madrid se prepara para responder da mesma forma. O alvo é um jovem jogador apontado como o "novo Rodri" da zaga.

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Os alvos de Real Madrid e Barcelona no mercado de transferências se cruzaram recentemente, e os dois gigantes do futebol espanhol buscam constantemente reforçar seus elencos. Talvez o exemplo mais marcante disso nas últimas janelas seja Rodri, que voltou atrás em sua decisão nos momentos finais.

Quando parecia que o capitão da seleção espanhola já tinha acertado sua ida para o Real Madrid, o Barcelona aproveitou a incerteza recente para contratar o talentoso meio-campista.

Agora, Barcelona e Real Madrid voltam a se encontrar no mercado, mas desta vez pensando no futuro, com a contratação de um jogador. No entanto, embora o cenário "Rodri" possa se repetir, desta vez os papéis estarão invertidos.

Segundo o site espanhol "El Desmarque", o Barcelona tentou contratar Luka Vušković, defensor de 19 anos que tem contrato com o Brighton até junho de 2031. Ele é jogador da seleção croata e é o preferido da diretoria esportiva do Barcelona para atuar ao lado de Pau Cubarsí no miolo de zaga.

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O clube inglês está ciente do interesse do Barcelona e não quer abrir mão do zagueiro durante a atual janela de transferências de inverno. A expectativa é que ouça propostas ao fim da atual temporada, em troca de uma quantia elevada, e é aí que entra o Real Madrid.

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O site espanhol relatou, de forma indireta, o interesse do Real Madrid em Luka Vušković. O clube merengue estaria adotando uma abordagem menos direta para tentar tirar a promessa do Barcelona.

Para evitar repetir a decepção vivida com Rodri, a diretoria merengue pode mudar sua tática durante a próxima janela de transferências.

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O Barcelona vê em Vušković a solução ideal para o futuro de sua defesa. O croata tem todas as características que o clube catalão procura: é jovem, forte fisicamente, sabe jogar com os pés e é capaz de iniciar as jogadas desde a defesa, o que o torna perfeitamente adequado ao estilo do Barcelona.

A diretoria esportiva do Barcelona projeta Vušković ao lado de Pau Cubarsí como a dupla de zaga do futuro, uma parceria capaz de proteger a defesa da equipe por muitos anos e de dar ao time equilíbrio entre força e técnica.

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Por outro lado, o Real Madrid acompanha a situação com calma, mas se movimenta nos bastidores. O clube merengue conhece bem o valor dos jovens defensores no mercado atual e sabe que deixar um jogador como Vušković ir para o Barcelona seria um grande erro.

Por isso, o Real Madrid estuda entrar no negócio de uma forma diferente, evitando o confronto direto com o Barcelona no inverno e esperando até o fim da temporada, quando o Brighton abrirá as portas para negociações.

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O Brighton sabe bem o valor de seu jogador e não vai se desfazer dele com facilidade, sobretudo porque ele tem um contrato longo, válido até 2031. Isso dá ao clube inglês grande poder de negociação e o leva a pedir uma quantia altíssima para liberá-lo.

As projeções indicam que a transferência pode atingir cifras altas, à altura de um talento como Vušković, o que faz da disputa entre Real Madrid e Barcelona não apenas uma briga esportiva, mas também financeira.